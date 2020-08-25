Во вторник, 25 августа 2020 года, мировые цены на нефть эталонных марок нестабильны. Трейдеры оценили масштабное снижение объемов добычи на побережье Мексиканского залива в США из-за урагана Марко и шторма Лаура и рост количества случаев коронавируса в Азии и Европе.

Согласно данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 9 центов, или на 0,2%, достигнув 45,22 доллара за баррель. Цена нефти марки WTI упала на 9 центов до 42,53 доллара за баррель.

Рост количества буровых установок в США на прошлой неделе и неоднозначные данные по числу больных на COVID-19 несколько приглушили негативную тенденцию, которая влияла на рынок нефти. Однако два урагана, надвигающихся на регион Мексиканского залива в США могут изменить ситуацию,

– отметил Стивен Иннес, главный стратег по мировым рынкам в AxiCorp.

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Тропические ураганы в США: влияние на рынок нефти

Ряд энергетических компаний вынуждены были сократить объемы нефтедобычи на предприятиях, расположенных на побережье Мексиканского залива. В частности, было временно закрыто 82% зон добычи на шельфе в этом районе через два мощных тропические ураганы – Марко и Лауру. Поэтому на этой неделе территории в районе Мексиканского залива ждут грозы и сильный ветер.

Ведущие нефтедобывающие предприятия снизили объемы добычи сырья на 1,5 млн баррелей в сутки, что составляет 14% от общих объемов добычи в стране.

Тем временем запасы сырой нефти в США снижаются пятую неделю подряд. Также уменьшился и объем запасов нефтепродуктов, о чем свидетельствуют последние данные Reuters.

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Коронавирус в мире: последние сведения

Ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям предупредил в понедельник, что слишком быстрые темпы выпуска вакцины от коронавируса могут помешать клиническим испытаниям двух многообещающих препаратов. Ранее регуляторы США разрешили использовать плазму крови пациентов, которые выздоровели от COVID-19, как одного из вариантов лечения заболевания.

В Европе растет число новых случаев коронавируса. В то же время, в мире есть и случаи повторного заражения этим заболеванием. В частности, первый задокументированный случай повторного заражения человеком COVID-19 был в Гонконге, где человек снова заболел примерно через четыре месяца после первого заражения.