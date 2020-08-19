В среду страны ОПЕК+ встретятся, чтобы обсудить соблюдения странами сокращении добычи нефти для регулирования цены. Пересмотрят соглашение, читайте на Инвестиции 24.

Страны-экспортеры нефти, известные под названием ОПЕК+, вряд ли изменит свою политику, которая сейчас требует сокращения добычи на 7,7 миллиона баррелей в день по сравнению с рекордно высоким сокращением на 9,7 миллиона баррелей до августа, заявили источники ОПЕК+, пишет Reuters.

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Что будут обсуждать на встрече

На встрече в основном обсудят соблюдение соглашения и компенсации, рассказывает изданию источник ОПЕК. Поэтому каких-либо серьезных изменений по сокращению добычи не ожидают.

Другие источники заявляют, что встреча будет касаться, в частности, соблюдение условий соглашения такими странами, как Ирак, Нигерия и Казахстан. Они в меньшей степени сократили добычу, чем Саудовская Аравия или другие члены организации.

Еще один источник ОПЕК заявил, что на встрече будут решать проблемы роста добычи нефти в США и Ливии.

Общая соответствие поставленным ограничениям составила от 95 до 97%, что является высоким показателем по стандартам ОПЕК.

В июле Саудовская Аравия добывала меньше своей цели. Король Саудовской Аравии Салман бин Абдулазиз в среду говорил с президентом Нигерии Мухаммаду Бухари и подчеркнул важность соблюдения соглашения всеми членами организации.

Цены на нефть

Нефть марки Brent близка к максимальной цены за последние 5 месяцев, превышает 45 долларов за баррель. Напомним, что в апреле цена упала до исторического минимума – 16 долларов. Цену удалось стабилизировать благодаря усилиям стран ОПЕК о сокращении добычи.