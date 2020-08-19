У середу країни ОПЕК+ зустрінуться, щоб обговорити дотримання країнами скорочення видобутку нафти для регулювання ціни. Чи переглянуть угоду, читайте на Інвестиції 24.

Країни-експортери нафти, відомі під назвою ОПЕК+, навряд чи змінить свою політику, яка наразі вимагає скорочення видобутку на 7,7 мільйона барелів на день у порівнянні з рекордно високим скороченням на 9,7 мільйона барелів до серпня, заявили джерела ОПЕК+, пише Reuters.

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Що обговорюватимуть на зустрічі

На зустрічі в основному обговорять дотримання угоди та компенсації, розповідає виданню джерело ОПЕК. Тож будь-яких серйозних змін щодо скорочення видобутку не очікують.

Інші джерела заявляють, що зустріч стосуватиметься, зокрема, дотримання умов угоди такими країнами, як Ірак, Нігерія та Казахстан. Вони меншою мірою скоротили видобуток, ніж Саудівська Аравія чи інші члени організації.

Ще одне джерело ОПЕК заявило, що на зустрічі вирішуватимуть проблеми зростання видобутку нафти в США та Лівії.

Загальна відповідність поставленим обмеженням склала від 95 до 97%, що є високим показником за стандартами ОПЕК.

У липні Саудівська Аравія видобувала менше своєї мети. Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз у середу говорив з президентом Нігерії Мухаммаду Бухарі та наголосив на важливості дотримання угоди всіма членами організації.

Ціни на нафту

Нафта марки Brent близька до максимальної ціни за останні 5 місяців, що перевищує 45 доларів за барель. Нагадаємо, що у квітні ціна впала до історичного мінімуму – 16 доларів. Ціну вдалося стабілізувати завдяки зусиллям країн ОПЕК щодо скорочення видобутку.