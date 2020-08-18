Економіка виходить з кризи швидше, ніж очікували. Завдяки цьому та спільним зусиллям країн ОПЕК, ціни на нафту можуть відновитися вже наступного року.

Bank of America очікує, що ціни на нафту марки Brent відновляться до 60 доларів за барель у першій половині наступного року завдяки зменшенню світових запасів і цін, які ростуть швидше, ніж раніше очікувалося. Про це повідомляє Oilprice.com.

Цікаво Уоррен Баффет визнав свою помилку: у що інвестував мільярдер

Ще в червні ми збільшили прогнози цін на нафту на 5 доларів за барель. І стверджували, що Brent в середньому складе 43 долари у 2020 та 50 доларів у 2021,

– зазначили аналітики Bank of America.

Однак з тих пір ф'ючерси на нафту зростають швидше, ніж очікувалося, навіть якщо спотові ціни залишалися в межах діапазону, зазначили в Bank of America. Через це та через те, що очікують дефіцит на нафтовому ринку у 4,9 мільйона барелів за друге півріччя цього року та ще 1,7 мільйона барелів у наступному році, BofA очікує зростання цін.

Аналітики банку відзначають зменшення видобутку сланцю в США та загалом нафти країнами ОПЕК+ як один з основних факторів, які призведуть до дефіциту ринку нафти та підняття цін.

Як змінився попит на нафту

Однак, низький попит досі тисне на ціни. Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) заявило, що очікує, що попит на нафту в цьому році знизиться на 8,1 мільйона барелів у порівнянні з минулим роком, тоді як ОПЕК оцінила втрату попиту в 9,1 мільйона барелів цього року.

Згідно з даними МЕА, поставки минулого місяця зросли на 2,5 мільйона барелів, коли Саудівська Аравія відмовилася від добровільних додаткових скорочень на 1 мільйон барелів. Видобуток у США також почав зростати в липні.

За даними ANZ, попит на нафту наразі становить 88 мільйонів барелів. Це на 8 мільйонів більше, ніж у квітні, але все ще на 13 мільйонів нижче рівня попиту з серпня 2019 року.