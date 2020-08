Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco прекратила инвестиции в проект строительства нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Китае, который оценивался в 10 млрд долларов.

Решение о прекращении инвестиций было принято после переговоров с китайскими партнерами и связано с неопределенностью относительно перспектив рынка, сообщают источники Bloomberg.

Чого чекати Країни ОПЕК+ проводять зустріч щодо скорочення видобутку нафти

Однако китайские компании будут продолжать реализацию проекта, отмечают источники.

Участники проекта планировали запустить комплекс в эксплуатацию в 2024 году. Предполагалось, что Saudi Aramco будет обеспечивать поставки 70% сырья для него.

Saudi Aramco Наибольшая по добыче и запасам нефти компания мира, национальная нефтяная компания Саудовской Аравии. Создана в 1933 году частным бизнесом США и правительством Саудовской Аравии, в которой участвовали Standard Oil Company of New Jersey, Standard Oil of California, Texaco (по 30% акций) и Socony-Vacuum Oil Company (10%).

Обрушение цен на нефть и сокращение спроса на энергоносители в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заставляют энергетические компании пересмотреть свои планы. Договоренность между Саудовской Аравией и Китаем о реализации совместного проекта была достигнута в феврале 2019 и расценивалась как свидетельство намерений Саудовской Аравии укрепить свои позиции в Азии.