Державна нафтогазова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco припинила інвестиції в проєкт будівництва нафтопереробного і нафтохімічного комплексу в Китаї, що оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Рішення про припинення інвестицій було прийнято після переговорів з китайськими партнерами і пов'язане з невизначеністю щодо перспектив ринку, повідомляють джерела Bloomberg.

Однак китайські компанії будуть продовжувати реалізацію проекту, відзначають джерела.

Учасники проекту планували запустити комплекс в експлуатацію в 2024 році. Передбачалося, що Saudi Aramco буде забезпечувати поставки 70% сировини для нього.

Saudi Aramco Найбільша за видобутком і запасами нафти компанія світу, національна нафтова компанія Саудівської Аравії. Створена 1933 року приватним бізнесом США та урядом Саудівської Аравії, в якій брали участь Standard Oil Company of New Jersey, Standard Oil of California, Texaco (по 30 % акцій) та Socony-Vacuum Oil Company (10 %).

Обвалення цін на нафту і скорочення попиту на енергоносії в результаті кризи, викликаної пандемією коронавірусу, змушують енергетичні компанії переглянути свої плани. Домовленість між Саудівською Аравією і Китаєм про реалізацію спільного проєкту була досягнута в лютому 2019 року і розцінювалася як свідчення намірів Саудівської Аравії зміцнити свої позиції в Азії.