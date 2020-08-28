Что будет со спросом и ценами на нефть в 2021 году: прогноз аналитиков IHS Markit
Основными условиями для стабилизации спроса на нефть является восстановление авиаперелетов и полноценной работы в офисах, чтобы люди могли чаще использовать автомобиль для поездок.
Об этом сообщает Минфин со ссылкой на обзор аналитического агентства IHS Markit.
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Ситуация на рынке нефти: как менялся спрос на сырье
Согласно данным аналитиков, в течение последних четырех месяцев спрос на нефть значительно вырос – на 13 млн баррелей в день с момента резкого падения этого показателя в апреле текущего года. Причиной такого резкого снижения спроса на сырье стала пандемия коронавируса и ценовая война Саудовской Аравии и России.
Спрос на нефть начал расти сразу после ослабления карантина. На сегодня показатель находится на уровне 89%, а в апреле это число опустилось до 78%.
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Что мешает восстановлению спроса на нефть
Аналитики отметили, что расходы авиационного керосина снизились на 50% по сравнению с 2019 годом. По словам экспертов, именно этот фактор сдерживает темпы восстановления спроса и стабилизацию рынка.
Для восстановления спроса необходимо восстановить путешествия и поездки на работу,
– говорит аналитик Джим Буркхард.
Эксперт также отметил, что рынок нефти не стабилизируется до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от коронавируса.