Основными условиями для стабилизации спроса на нефть является восстановление авиаперелетов и полноценной работы в офисах, чтобы люди могли чаще использовать автомобиль для поездок.

Об этом сообщает Минфин со ссылкой на обзор аналитического агентства IHS Markit.

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Ситуация на рынке нефти: как менялся спрос на сырье

Согласно данным аналитиков, в течение последних четырех месяцев спрос на нефть значительно вырос – на 13 млн баррелей в день с момента резкого падения этого показателя в апреле текущего года. Причиной такого резкого снижения спроса на сырье стала пандемия коронавируса и ценовая война Саудовской Аравии и России.

Спрос на нефть начал расти сразу после ослабления карантина. На сегодня показатель находится на уровне 89%, а в апреле это число опустилось до 78%.

Согласно прогнозу аналитиков IHS Markit, рост спроса замедлится и остановится на уровне 92-95 миллиона баррелей в сутки, что составляет 92-95% от уровня прошлого года. Это произойдет в первом квартале 2021 года.

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Что мешает восстановлению спроса на нефть

Аналитики отметили, что расходы авиационного керосина снизились на 50% по сравнению с 2019 годом. По словам экспертов, именно этот фактор сдерживает темпы восстановления спроса и стабилизацию рынка.

Для восстановления спроса необходимо восстановить путешествия и поездки на работу,

– говорит аналитик Джим Буркхард.

Эксперт также отметил, что рынок нефти не стабилизируется до тех пор, пока не будет создана эффективная вакцина от коронавируса.

По прогнозам специалистов, цены на нефть будут колебаться на уровне 45-65 долларов за баррель в 2021 году.