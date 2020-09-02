В среду, 2 сентября 2020 года, фьючерсы на сырую нефть продолжают расти в цене после более значительного, чем ожидалось, сокращение запасов сырья в США. Также на стоимость "черного золота" повлияли и данные по восстановлению производственных мощностей в Соединенных Штатах и ​​Китае, работа которых была приостановлена ​​из-за пандемии коронавируса.

По информации Investing.com, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 45 центов до 46,03 доллара за баррель. Таким образом, стоимость сырья этой марки растет третьи сутки подряд.

Цена американской нефти WTI поднялась на 43 цента до 43,19 доллара. Накануне, 1 сентября, сырье подорожало на 15 центов.

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Что известно о запасах нефти и дистиллятов в США

Согласно данным Американского института нефти (American Petroleum Institute – API), запасы сырья в США упали на 6,4 млн баррелей до 501,2 млн баррелей в течение прошлой недели, завершившейся 28 августа. Ранее аналитики прогнозировали, что запасы нефти сократятся лишь на 1,9 млн баррелей.

Запасы бензина опустились на 5,8 млн баррелей, что тоже превзошло ожидания аналитиков, которые предполагали падение показателя лишь на 3 млн баррелей.

Гораздо больше, чем ожидалось ранее, сокращение запасов нефти в США и надежда на восстановление экономики США и Китая после того, как были обнародованы данные о работе заводов и фабрик, могут усилить спрос инвесторов на нефтяные фьючерсы,

– утверждает Хироюки Кикукава, генеральный менеджер исследовательского подразделения Nissan Securities.

Производственные мощности США и Китая начали восстанавливаться

Производственная активность в США в августе выросла до более чем шестимесячного максимума на фоне увеличения количества заказов для промышленных предприятий страны, что стало довольно хорошей поддержкой для Уолл-стрит и рынка нефти.

Промышленная активность в Китае в августе тоже поднялась. В частности, этот рост стал самым быстрым почти за десятилетие. Одной из главных причин роста является увеличение новых заказов на экспорт.

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Ураган в США ударил по рынку нефти

По информации Министерства внутренних дел США, добыча нефти на шельфе Мексиканского залива в США во вторник, 1 сентября, снизился на 525 099 баррелей в сутки, или на 28,4% от мирового объема добычи в сутки. Нефтяные компании только начали восстанавливать работу после урагана "Лаура".

Более медленное вопреки ожиданиям восстановление добычи нефти в США после урагана "Лаура" вызвало опасения в участников рынков по сокращению объемов поставок сырья,

– отметил Казухико Сайто, главный аналитик Fujitomi Co.

Впрочем, 71 из 643 платформ в Мексиканском заливе все еще остается эвакуированной, то есть еще не может полноценно функционировать. В понедельник, 31 августа, это число составляло 117 платформ.

Последние данные касательно рынка нефти