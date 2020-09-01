Курс доллара и рынок нефти: Brent и WTI дорожают на фоне стремительного падения валюты США
Во вторник, 1 сентября 2020 года, цены на нефть продолжают расти. Инвесторы начали вкладывать деньги в рисковые активы и отошли от доллара, который упал до многолетних минимумов.
По данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 49 центов, или на 1,1%, достигнув 45,77 доллара за баррель. Напомним, накануне, 31 августа, стоимость контракта этой марки сырья поднялась до пятимесячного максимума – более 46 долларов за баррель.
Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 37 центов (0,9%) до 42,98 доллара за баррель.
Актуальный прогноз: Что будет со спросом и ценами на нефть в 2021 году: прогноз аналитиков IHS Markit
Обвал доллара США: что известно о резком падении валюты
Американский доллар упал на 0,04% до 92,146 пункта относительно корзины валют, достигнув перед тем низкого уровня с мая 2018 года. Причиной такого стремительного падения валюты стала попытка Федеральной резервной системы США изменить политику в отношении инфляции, о чем регулятор сообщил на прошлой неделе.
Это (изменение политики – ред.) действительно подтверждает тот факт, что регулятор смотрит на отрицательные реальные ставки для США, что, в свою очередь, не очень хорошо для доллара. Однако это хорошо для сырьевых товаров,
– сказал Луи Кроус, главный инвестиционный директор BetaShares, австралийского провайдера биржевых фондов.
Ослабление доллара США делает нефть и другие товары, которые оцениваются в долларах, более привлекательными для глобальных покупателей.
По словам аналитиков, рынок нефти продолжает страдать от медленного восстановления спроса, так как страны и продолжают бороться с пандемией коронавируса, вводя ограничения различного характера.
Сегодня остается неизвестным главный вопрос - вернется когда-нибудь спрос на транспортное топливо до нормы,
– говорится в сообщении ANZ Research.
Интересно: Какой президент США принес инвесторам больше всего денег: инфографика
Прогнозы экспертов по запасам нефти, бензина и дистиллятов
- В предвкушении публикации данных по запасам нефти в США Американским институтом нефти опрос Reuters показал, что аналитики ожидают снижения запасов сырой сырья в Соединенных Штатах примерно на 2 млн баррелей на прошлой неделе, завершившейся 28 августа.
- По оценкам шести аналитиков, принявших участие в опросе информагентства Reuters, запасы бензина снизятся на 3,6 млн баррелей, а запасы дистиллятов, среди которых дизельное топливо и мазут, опустятся на 1,5 млн баррелей.
-
Восстановление экономики США: анализ перспектив рынка инвестиций и главных показателей18 августа , 13:32
-
Ураганы в США и коронавирус: как изменилась ситуация на мировом рынке нефти25 августа , 11:56
-
Цена нефти Brent достигла почти 6-месячного максимума и продолжает расти: что стало причиной25 августа , 19:55