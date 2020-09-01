Во вторник, 1 сентября 2020 года, цены на нефть продолжают расти. Инвесторы начали вкладывать деньги в рисковые активы и отошли от доллара, который упал до многолетних минимумов.

По данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 49 центов, или на 1,1%, достигнув 45,77 доллара за баррель. Напомним, накануне, 31 августа, стоимость контракта этой марки сырья поднялась до пятимесячного максимума – более 46 долларов за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 37 центов (0,9%) до 42,98 доллара за баррель.

В понедельник на момент завершения сессии торгов оба контракта упали в цене примерно на 1%. У инвесторов возникли опасения относительно чрезмерного роста предложения сырья, когда мировой спрос остается все еще на низком уровне.

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Американский доллар упал на 0,04% до 92,146 пункта относительно корзины валют, достигнув перед тем низкого уровня с мая 2018 года. Причиной такого стремительного падения валюты стала попытка Федеральной резервной системы США изменить политику в отношении инфляции, о чем регулятор сообщил на прошлой неделе.

Это (изменение политики – ред.) действительно подтверждает тот факт, что регулятор смотрит на отрицательные реальные ставки для США, что, в свою очередь, не очень хорошо для доллара. Однако это хорошо для сырьевых товаров,

– сказал Луи Кроус, главный инвестиционный директор BetaShares, австралийского провайдера биржевых фондов.

Ослабление доллара США делает нефть и другие товары, которые оцениваются в долларах, более привлекательными для глобальных покупателей.

По словам аналитиков, рынок нефти продолжает страдать от медленного восстановления спроса, так как страны и продолжают бороться с пандемией коронавируса, вводя ограничения различного характера.

Сегодня остается неизвестным главный вопрос - вернется когда-нибудь спрос на транспортное топливо до нормы,

– говорится в сообщении ANZ Research.

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