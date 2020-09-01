Курс долара й ринок нафти: Brent і WTI дорожчають на тлі стрімкого падіння валюти США
У вівторок, 1 вересня 2020 року, ціни на нафту продовжують зростати. Інвестори почали вкладати гроші в ризикові активи й відійшли від долара, який впав до багаторічних мінімумів.
За даними Investing.com, ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 49 центів, або на 1,1%, досягнувши 45,77 долара за барель. Нагадаємо, напередодні, 31 серпня, вартість контракту цієї марки сировини піднялася до п'ятимісячного максимуму – понад 46 доларів за барель.
Ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 37 центів (0,9%) до 42,98 долара за барель.
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Обвал долара США: що відомо про різке падіння валюти
Американський долар впав на 0,04% до 92,146 пункту щодо корзини валют, досягнувши перед тим найнижчого рівня з травня 2018 року. Причиною такого стрімкого падіння валюти стала спроба Федеральної резервної системи США змінити політику стосовно інфляції, про що регулятор повідомив на минулому тижні.
Це (зміна політики – ред.) справді підтверджує той факт, регулятор дивиться на негативні реальні ставки для США, що, своєю чергою, не дуже добре для долара. Однак це добре для сировинних товарів,
– сказав Луї Кроус, головний інвестиційний директор BetaShares, австралійського провайдера біржових фондів.
Послаблення долара США робить нафту й інші товари, що оцінюються в доларах, більш привабливими для глобальних покупців.
За словами аналітиків, ринок нафти продовжує страждати від повільного відновлення попиту, тому що країни й далі борються з пандемією коронавірусу, вводячи обмеження різного характеру.
Сьогодні залишається невідомим головне запитання – чи повернеться коли-небудь попит на транспортне пальне до норми,
– йдеться в повідомленні ANZ Research.
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Прогнози експертів щодо запасів нафти, бензину й дистилятів
- У передчутті публікації даних щодо запасів нафти у США Американським інститутом нафти опитування Reuters показало, що аналітики очікують зниження запасів сирої сировини у Сполучених Штатах приблизно на 2 мільйона барелів на минулому тижні, що завершився 28 серпня.
- За оцінками шести аналітиків, які взяли участь в опитуванні інформагентства Reuters, запаси бензину знизяться на 3,6 мільйона барелів, а запаси дистилятів, з-поміж яких дизельне пальне та мазут, опустяться на 1,5 мільйона барелів.