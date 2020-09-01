У вівторок, 1 вересня 2020 року, ціни на нафту продовжують зростати. Інвестори почали вкладати гроші в ризикові активи й відійшли від долара, який впав до багаторічних мінімумів.

За даними Investing.com, ф'ючерси на нафту Brent зросли в ціні на 49 центів, або на 1,1%, досягнувши 45,77 долара за барель. Нагадаємо, напередодні, 31 серпня, вартість контракту цієї марки сировини піднялася до п'ятимісячного максимуму – понад 46 доларів за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI подорожчали на 37 центів (0,9%) до 42,98 долара за барель.

У понеділок на момент завершення сесії торгів обидва контракти впали в ціні приблизно на 1%. У інвесторів виникли побоювання щодо надмірного зростання пропозиції сировини, коли світовий попит залишається все ще на низькому рівні.

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Обвал долара США: що відомо про різке падіння валюти

Американський долар впав на 0,04% до 92,146 пункту щодо корзини валют, досягнувши перед тим найнижчого рівня з травня 2018 року. Причиною такого стрімкого падіння валюти стала спроба Федеральної резервної системи США змінити політику стосовно інфляції, про що регулятор повідомив на минулому тижні.

Це (зміна політики – ред.) справді підтверджує той факт, регулятор дивиться на негативні реальні ставки для США, що, своєю чергою, не дуже добре для долара. Однак це добре для сировинних товарів,

– сказав Луї Кроус, головний інвестиційний директор BetaShares, австралійського провайдера біржових фондів.

Послаблення долара США робить нафту й інші товари, що оцінюються в доларах, більш привабливими для глобальних покупців.

За словами аналітиків, ринок нафти продовжує страждати від повільного відновлення попиту, тому що країни й далі борються з пандемією коронавірусу, вводячи обмеження різного характеру.

Сьогодні залишається невідомим головне запитання – чи повернеться коли-небудь попит на транспортне пальне до норми,

– йдеться в повідомленні ANZ Research.

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