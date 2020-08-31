У понеділок, 31 серпня 2020 року, ціни на нафту зросли. Зокрема, сировина марки Brent досягнула рекордної позначки за останні п’ять місяців. Цьому сприяло зниження обсягів постачання сирої нафти з боку Абу-Дабі на 30% та обнадійливі дані, що стосуються китайського ринку.

Згідно з даними Investing.com, ф’ючерси на нафту Brent з постачанням у листопаді подорожчали до 46,38 долара за барель. Така ціна сировини цієї марки стала найвищою, починаючи з березня цього року. Американська нафта WTI, навпаки, подешевшала на 28 центів, або на 0,7%, досягнувши 43,25 долара за барель.

Серпень для ринку нафти завершується успішним зростанням вартості сировини. Так, Brent поступово дорожчає вже п’ятий місяць поспіль, а WTI – четвертий, адже у квітні американська нафта досягла від’ємного значення своєї ціни.

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Абу-Дабі максимально скорочує обсяги постачання нафти

Національна нафтова компанія Абу-Дабі (Abu Dhabi National Oil Company) повідомила своїм клієнтам про скорочення обсягів постачання нафти у жовтні на 30%. У вересні цей показник становить тільки 5%. Таке рішення організації ухвалене відповідно до наказу влади Об’єднаних Арабських Еміратів слідувати умовам угоди ОПЕК+.

Оскільки попит на нафту поступово відновлюється, це дасть змогу ринку компенсувати надлишок запасів сировини, що були зафіксовані на початку цього року,

– зазначив економіст сингапурського банку OCBC Хоуі Лі.

Чому світовий ринок нафти повільно відновлюється: основні фактори

Енергетичні компанії США продовжують працювати над відновленням повноцінної роботи морських платформ на узбережжі Мексиканської затоки та нафтопереробних заводів, які взагалі тимчасово закрили через ураган "Лаура".

Аналітики стверджують, що слабкий долар США та позитивні дані, що стосуються розвитку сфери послуг Китаю, підтримали ринок нафти. Адже, як відомо, нафтова індустрія з усіх сил намагається відновитися в умовах пандемії коронавірусу, а обсяги постачання сировини все ще перебувають на високому рівні.

Ймовірно, ринок нафти зростатиме дуже повільно, відновлюючись неспішно,

– говорить аналітик Азійсько-Тихоокеанського регіону OANDA Джеффрі Халлі.

Дані, опубліковані у п’ятницю, 28 серпня, продемонстрували те, що через побоювання щодо зростання обсягів постачання нафти й повільного відновлення світової економіки, хедж-фонди й різні компанії з управління капіталом послабили свої оптимістичні прогнози щодо американської нафти до найнижчого рівня за останні майже чотирі місяці.

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