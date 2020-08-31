В понедельник, 31 августа 2020 года, цены на нефть выросли. В частности, сырье марки Brent достигло рекордной отметки за последние пять месяцев. Этому способствовало снижение объемов поставок сырой нефти со стороны Абу-Даби на 30% и обнадеживающие данные, касающиеся китайского рынка.

Согласно данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ​​ноябре подорожали до 46,38 доллара за баррель. Такая цена сырья этой марки стала высокой, начиная с марта этого года. Американская нефть WTI, наоборот, подешевела на 28 центов, или на 0,7%, достигнув 43,25 доллара за баррель.

Август для рынка нефти завершается успешным ростом стоимости сырья. Так, Brent постепенно дорожает уже пятый месяц подряд, а WTI – четвертый, ведь в апреле американская нефть достигла отрицательного значения своей цены.

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Абу-Даби максимально сокращает объемы поставок нефти

Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company) сообщила своим клиентам о сокращении объемов поставок нефти в октябре на 30%. В сентябре этот показатель составляет только 5%. Такое решение организации принято в соответствии с приказом власти Объединенных Арабских Эмиратов следовать условиям соглашения ОПЕК+.

Поскольку спрос на нефть постепенно восстанавливается, это позволит рынку компенсировать избыток запасов сырья, который был зафиксированы в начале этого года,

– отметил экономист сингапурского банка OCBC Хоуи Ли.

Почему мировой рынок нефти медленно восстанавливается: основные факторы

Энергетические компании США продолжают работать над восстановлением полноценной работы морских платформ на побережье Мексиканского залива и нефтеперерабатывающих заводов, которые вообще были временно закрыты из-за урагана "Лаура".

Аналитики утверждают, что слабый доллар США и позитивные данные, касающиеся развития сферы услуг Китая поддержали рынок нефти. Ведь, как известно, нефтяная индустрия изо всех сил пытается восстановиться в условиях пандемии коронавируса, а объемы поставок сырья все еще находятся на высоком уровне.

Вероятно, рынок нефти будет расти очень медленно, восстанавливаясь неспешно,

– говорит аналитик Азиатско-Тихоокеанского региона OANDA Джеффри Халли.

Данные, опубликованные в пятницу, 28 августа, продемонстрировали то, что из-за опасений относительно роста объемов поставок нефти и медленного восстановления мировой экономики, хедж-фонды и различные компании по управлению капиталом ослабили свои оптимистичные прогнозы относительно американской нефти до самого низкого уровня за последние почти четыре месяца.

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