Цена Brent достигла максимума за последние пять месяцев: новые рекорды на рынке нефти и прогнозы
В понедельник, 31 августа 2020 года, цены на нефть выросли. В частности, сырье марки Brent достигло рекордной отметки за последние пять месяцев. Этому способствовало снижение объемов поставок сырой нефти со стороны Абу-Даби на 30% и обнадеживающие данные, касающиеся китайского рынка.
Согласно данным Investing.com, фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ноябре подорожали до 46,38 доллара за баррель. Такая цена сырья этой марки стала высокой, начиная с марта этого года. Американская нефть WTI, наоборот, подешевела на 28 центов, или на 0,7%, достигнув 43,25 доллара за баррель.
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Абу-Даби максимально сокращает объемы поставок нефти
Национальная нефтяная компания Абу-Даби (Abu Dhabi National Oil Company) сообщила своим клиентам о сокращении объемов поставок нефти в октябре на 30%. В сентябре этот показатель составляет только 5%. Такое решение организации принято в соответствии с приказом власти Объединенных Арабских Эмиратов следовать условиям соглашения ОПЕК+.
Поскольку спрос на нефть постепенно восстанавливается, это позволит рынку компенсировать избыток запасов сырья, который был зафиксированы в начале этого года,
– отметил экономист сингапурского банка OCBC Хоуи Ли.
Почему мировой рынок нефти медленно восстанавливается: основные факторы
Энергетические компании США продолжают работать над восстановлением полноценной работы морских платформ на побережье Мексиканского залива и нефтеперерабатывающих заводов, которые вообще были временно закрыты из-за урагана "Лаура".
Аналитики утверждают, что слабый доллар США и позитивные данные, касающиеся развития сферы услуг Китая поддержали рынок нефти. Ведь, как известно, нефтяная индустрия изо всех сил пытается восстановиться в условиях пандемии коронавируса, а объемы поставок сырья все еще находятся на высоком уровне.
Вероятно, рынок нефти будет расти очень медленно, восстанавливаясь неспешно,
– говорит аналитик Азиатско-Тихоокеанского региона OANDA Джеффри Халли.
Данные, опубликованные в пятницу, 28 августа, продемонстрировали то, что из-за опасений относительно роста объемов поставок нефти и медленного восстановления мировой экономики, хедж-фонды и различные компании по управлению капиталом ослабили свои оптимистичные прогнозы относительно американской нефти до самого низкого уровня за последние почти четыре месяца.
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Наращивание добычи и новые месторождения
- Кроме того, высокие цены на нефть и газ заставляют производителей в США восстановить бурение. По данным энергетической компании Baker Hughes Co., в августе количество нефтегазовых установок для бурения в Соединенных Штатах возросло до 254 единиц, то есть увеличилось на 3 комплекса по сравнению с прошлым месяцем.
- Saudi Aramco, крупнейшая по объемам добычи и запасам нефти компания мира, обнаружила два новых месторождения нефти и газа в северных регионах Саудовской Аравии. Об этом сообщил министр энергетики королевства в воскресенье, 30 августа.