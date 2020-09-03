Цены на нефть нестабильны из-за падения спроса на бензин в США: о чем говорят последние данные
В четверг, 3 сентября 2020 года, цены на нефть выросли после резкого падения в течение ночи. Причиной снижения стоимости сырья стали данные по рынку США, которые свидетельствуют об уменьшении спроса на бензин и медленное восстановление нефтяной индустрии от последствий пандемии коронавируса.
Согласно данным Investing.com, фьючерсы на нефть WTI подорожали на 9 центов, или на 0,22%, достигнув 41,60 доллара за баррель. Нефть Brent выросла в цене на 2 цента (0,02%), достигнув 44,45 доллара за баррель.
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Что со спросом на бензин?
Спрос на бензин в США на прошлой неделе, закончившейся 28 августа, опустился до 8,78 миллиона в сутки, а еще неделей ранее этот показатель составлял 9,16 миллиона баррелей в сутки.
Сезон техобслуживание НПЗ: чего следует ожидать
Аналитики предупреждают, что техническое обслуживание нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в США, начнется в скором времени, что будет сдерживать рост спроса на нефть.
На нефть WTI было оказано давление после того, как американские нефтеперерабатывающие предприятия сообщили о временном прекращении работы из-за технического обслуживания, что, несомненно, повлияет на спрос на сырую нефть,
– говорится в сообщении ANZ Research.
Через временную остановку в результате урагана "Лаура" загрузка НПЗ в США упала на 5,3 процентных пункта до 76,7% от общего объема производственных мощностей.
Эти факторы предусматривают сезонное снижение объемов нефтепереработки и роста запасов нефти в сентябре,
– отметил Стивен Иннес, рыночный стратег в AxiCorp.
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Прогнозы аналитиков
Согласно прогнозам австралийского Commonwealth Bank (CBA), цена нефти Brent в четвертом квартале 2020 года будет находиться в пределах 46 долларов, а к концу 2021 года она возрастет до 55 долларов.
Сегодня наблюдается все еще высокое давление на рост спроса на нефть, чтобы говорить о повышении цен на сырье в течение следующих 12 месяцев,
– утверждает аналитик CBA Вивек Дхар.
Напомним, страны ОПЕК+ договорились о снижении объемов добычи с августа по декабрь этого года на 7,7 миллиона баррелей в сутки. Представители организации приняли такое решение, чтобы поддержать цены сырья, поскольку кризис вследствие коронавируса все еще негативно влияет на спрос на нефть.
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