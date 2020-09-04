Нефть снова дешевеет: насколько упали цены и что известно о ситуации на рынке
По состоянию на вечер пятницы, 4 сентября 2020 года, цены на нефть упали на фоне масштабного обвала основных фондовых индексов на рынке США, что свидетельствует о резком завершения летнего ралли рисковых активов, которыми являются акции компаний.
По данным Investing.com, фьючерсы на американскую нефть WTI упали в цене на 3,9% до 39,93 доллара за баррель. Таким образом, сырье этой марки впервые за месяц торгуется ниже, чем 40 долларов за баррель.
Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 3,2%, достигнув 42,69 доллара за баррель. В начале этой недели сырье этой эталонной марки стоило более 46 долларов за баррель, что стало самой высокой его ценой за последние полгода.
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Бензин дешевеет: последние данные
Фьючерсы на бензин RBOB тоже достигли месячного минимума, опустившись на 3,4% до 1,169 доллара за галлон.
Именно эти запасы "снесли" маржу переработки нефти во всем мире. При этом маржа от нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на побережье Мексиканского залива, упала ниже 3 долларов за баррель с примерно 12 долларов в начале 2020 года, согласно данным Platts.
Данные Pay with GasBuddy свидетельствуют о том, что спрос на бензин в США достиг пикового значения во время второй недели августа. С тех пор этот показатель начал опускаться и сегодня тоже продолжает падать.
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Прогнозы касательно спроса и цен на нефть
- По прогнозу стран ОПЕК+, спрос на нефть будет восстанавливаться и в 2021 году, то есть в этом году индустрия не сможет вернуться к уровню еще до начала пандемии коронавируса.
- Так, согласно данным информационных агентств, министр энергетики России Александр Новак заявил, что в следующем году нефть будет торговаться в диапазоне от 50 до 55 долларов за баррель с возможным скачком до 60 долларов за баррель. Он отметил, что группа стран ОПЕК+ "имеет все инструменты, необходимые для предотвращения еще большего обвала рынка".