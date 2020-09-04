По состоянию на вечер пятницы, 4 сентября 2020 года, цены на нефть упали на фоне масштабного обвала основных фондовых индексов на рынке США, что свидетельствует о резком завершения летнего ралли рисковых активов, которыми являются акции компаний.

По данным Investing.com, фьючерсы на американскую нефть WTI упали в цене на 3,9% до 39,93 доллара за баррель. Таким образом, сырье этой марки впервые за месяц торгуется ниже, чем 40 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 3,2%, достигнув 42,69 доллара за баррель. В начале этой недели сырье этой эталонной марки стоило более 46 долларов за баррель, что стало самой высокой его ценой за последние полгода.

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Фьючерсы на бензин RBOB тоже достигли месячного минимума, опустившись на 3,4% до 1,169 доллара за галлон.

Водители в США ожидают низких цен на бензин на День труда, 7 сентября 2020 года. По их прогнозам, стоимость топлива в этот день достигнет минимального значения с 2004 года из-за снижения спроса на ресурс в течение последних недель и все еще высоким его запасам на рынке США.

Именно эти запасы "снесли" маржу переработки нефти во всем мире. При этом маржа от нефтеперерабатывающих заводов, расположенных на побережье Мексиканского залива, упала ниже 3 долларов за баррель с примерно 12 долларов в начале 2020 года, согласно данным Platts.

Данные Pay with GasBuddy свидетельствуют о том, что спрос на бензин в США достиг пикового значения во время второй недели августа. С тех пор этот показатель начал опускаться и сегодня тоже продолжает падать.

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