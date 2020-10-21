У середу, 21 жовтня 2020 року, ціни на нафту знову впали. Причиною стала публікація даних щодо запасів сировини у США. Як змінилася ситуація на ринку – читайте Інвестиції24.

Зокрема, дані Американського інституту нафти свідчать про те, що запаси нафти у сховищах Сполучених Штатів на минулому тижні, що закінчився 16 жовтня, зросли, про що повідомляє Investing.com. Цей фактор посилив побоювання щодо глобального надлишку пропозиції сировини, яка почала зростати з моменту відновлення видобутку в Лівії.

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Ціни на нафту за 21 жовтня

Ф’ючерси на нафту Brent з постачанням у грудні впали в ціні на 0,22 долара, або на 0,5%, досягнувши 42,94 долара США .

. Грудневі ф’ючерси на нафту WTI подешевшали на 0,23 долара, або 0,7%, до 41,47 долара за барель .

. На момент закінчення попередньої сесії торгів обидві еталонні марки нафти зросли в ціні. Хоча з початку торгів сировина подешевшала, на що вплинуло засідання комітету ОПЕК+ (JMMC).

Запаси нафти у США: останні дані

Запаси сирої нафти зросли на 584 тисячі барелів до 490,6 мільйона барелів упродовж минулого тижня. Аналітики очікували, що цей показник навпаки знизиться на 1 мільйон барелів.

Окрім того, у всьому світі кількість нових випадків коронавірусу перевищила 40 мільйонів, а у деяких країнах Європи знову введенні нові обмежувальні заходи.

Ріст запасів у США викликало побоювання щодо надлишкової пропозиції у той час, коли у всьому світі зростає число нових випадків коронавірусу, що, своєю чергою, може завадити відновленню попиту на нафту,

– зазначив Сатору Йошида, аналітик Rakuten Securities.

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Ситуація на ринку нафти

Якщо говорити про пропозицію, то країни ОПЕК+ планують скоротити обсяги видобутку в січні 2021 року з нинішніх 7,7 мільйона барелів на добу до приблизно 5,7 мільйона барелів на добу.

На Лівію, яка теж входить до складу ОПЕК, умови домовленості щодо зниження нафтовидобутку не діють. Водночас, країна нарощує видобуток сировини після того, як у січні цього року в результаті збройного конфлікту весь нафтовидобуток було повністю зупинено.

Міністр енергетики Росії заявив у вівторок, 20 жовтня, що поки надто рано обговорювати майбутні скорочення видобутку нафти у світі. Про це доцільно говорити, за словами чиновника, на початку наступного року. Однак за тиждень до цього міністр стверджував протилежне, зазначивши, що скорочення нафтовидобутку повинне продовжуватися.

Також ринки чекають на ухвалення Сполученими Штатами нового пакету стимулів для боротьби з наслідками пандемії. Зокрема, у вівторок, 20 жовтня, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ухвалити законопроєкт про виділення фінансових коштів для підтримання економіки, попри спротив його ж власної Республіканської партії.