Лідерство технологічних компаній на фондовому ринку візьмуть на себе представники сфер, які донедавна були аутсайдерами. Йдеться про банківську та автомобільну індустрії. Однак згодом цінні папери технологічного сектору повернуться до зростання.

Американський інвестиційний банк Goldman Sachs знизив рейтинг акцій компаній технологічного сектору до "нейтрального", повідомляє Bloomberg. Цінні папери банківського й автомобільного секторів отримали рейтинг "вище ринку", а активи виробників продуктів харчування, напоїв та тютюнових виробів – "нижче ринку".

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Чому Goldman Sachs понизив рейтинг техногігантів

Отож, аналітики американського банку вирішили переглянути рейтинг, що пов'язано з низкою факторів. Серед них:

очікування вакцини від коронавірусу;

ймовірна перемога демократів на президентських виборах у США 3 листопада;

зростання дохідності облігацій.

За прогнозами аналітиків Goldman Sachs, саме акції банківської та автомобільної індустрій можуть стрімко зрости. Зазвичай підприємства цих індустрій стабільно виплачують дивіденди своїм акціонерам, а їхній бізнес надійно сформувався. При цьому акції таких компаній не демонструють надто високої динаміки зростання на відміну від акцій росту, до яких належать представники технологічної сфери.

За словами аналітиків, тенденція зниження пріоритетності цінних паперів техноіндустрії – тимчасова. Адже в довгостроковій перспективі інвестори надають перевагу так званим "акціям зростання", до яких і належать активи провідних техногігантів.

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Ринкові тенденції

Так, з початку 2020 року індекс NASDAQ 100, який складається переважно з акцій технологічних підприємств, зріс на 37%, а банківський показник S&P впав на 35%.

Акції банків упродовж останніх років демонстрували низьку дохідність. Однак на думку експертів Goldman Sachs зараз вони їхня цінність набагато вища.

Ми знижуємо рейтинг технологічних компаній, щоб відобразити наші очікування росту цін на акції в найближчій перспективі,

– наголосили аналітики Goldman Sachs.

Експерти ще одного фінансового конгломерату Citigroup теж рекомендують інвесторам звернути увагу на акції, які раніше не користувалися великою популярністю.