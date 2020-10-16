Лидерство технологических компаний на фондовом рынке возьмут на себя представители сфер, которые до недавнего времени были аутсайдерами. Речь идет о банковской и автомобильной индустрии. Однако впоследствии ценные бумаги технологического сектора вернутся к росту.

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs снизил рейтинг акций компаний технологического сектора до "нейтрального", сообщает Bloomberg. Ценные бумаги банковского и автомобильного секторов получили рейтинг "выше рынка", а активы производителей продуктов питания, напитков и табачных изделий – "ниже рынка".

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Почему Goldman Sachs снизил рейтинг техгигантов

Так, аналитики американского банка решили пересмотреть рейтинг, что связано с рядом факторов. Среди них:

ожидания вакцины от коронавируса;

вероятная победа демократов на президентских выборах в США 3 ноября;

рост доходности облигаций.

По прогнозам аналитиков Goldman Sachs, именно акции банковского и автомобильной индустрий могут стремительно вырасти. Обычно предприятия этих индустрий стабильно выплачивают дивиденды своим акционерам, а их бизнес надежно сформировался. При этом акции таких компаний не демонстрируют слишком высокой динамики роста в отличие от акций роста, к которым относятся представители технологической сферы.

По словам аналитиков, тенденция снижения приоритетности ценных бумаг техноиндустрии - временная. Ведь в долгосрочной перспективе инвесторы предпочитают именно акциям роста, куда и принадлежат активы ведущих техгигантов.

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Рыночные тенденции

Так, с начала 2020 года индекс NASDAQ 100, состоящий преимущественно из акций технологических компаний, вырос на 37%, а банковский показатель S&P упал на 35%.

Акции банков в последние годы демонстрировали низкую доходность. Однако, по мнению экспертов Goldman Sachs сейчас они их ценность гораздо выше.

Мы снижаем рейтинг технологических компаний, чтобы отразить наши ожидания роста цен на акции в ближайшей перспективе,

– отметили аналитики Goldman Sachs.

Эксперты еще одного финансового конгломерата Citigroup тоже рекомендуют инвесторам обратить внимание на акции, которые ранее не пользовались большой популярностью.