В среду, 21 октября 2020 года, цены на нефть снова упали. Причиной стала публикация данных касательно запасов сырья в США. Как изменилась ситуация на рынке – читайте Инвестиции24.

В частности, данные Американского института нефти свидетельствуют о том, что запасы нефти в хранилищах США на прошлой неделе, закончившейся 16 октября, выросли, о чем сообщает Investing.com. Этот фактор усилил опасения относительно глобального избытка предложения сырья, которое начало расти с момента возобновления добычи в Ливии.

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Цены на нефть за 21 октября

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ​​декабре упали в цене на 0,22 доллара, или на 0,5%, достигнув 42,94 доллара за баррель .

. Декабрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,23 доллара, или 0,7%, до 41,47 доллара за баррель .

. На момент окончания предыдущей сессии торгов обе эталонные марки нефти выросли в цене. Хотя с начала торгов сырье подешевело, на что повлияло заседание комитета ОПЕК+ (JMMC).

Запасы нефти в США: последние данные

Запасы сырой нефти выросли на 584 000 баррелей до 490,6 миллиона баррелей в течение прошлой недели. Аналитики ожидали, что этот показатель наоборот снизится на 1 миллион баррелей.

Кроме того, во всем мире количество новых случаев коронавируса превысило 40 миллионов, а в некоторых странах Европы вновь введении новые ограничительные меры.

Рост запасов в США вызвал опасения относительно избыточного предложения в то время, когда во всем мире растет число новых случаев коронавируса, что, в свою очередь, может помешать восстановлению спроса на нефть,

– отметил Сатору Йошида, аналитик Rakuten Securities.

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Ситуация на рынке нефти

Если говорить о предложении, то страны ОПЕК+ планируют сократить объемы добычи в январе 2021 года с нынешних 7,7 миллиона баррелей в сутки до примерно 5,7 миллиона баррелей в сутки.

На Ливию, которая тоже входит в состав ОПЕК, условия договоренности по снижению нефтедобычи не действуют. В то же время, страна наращивает добычу сырья после того, как в январе этого года в результате вооруженного конфликта вся нефтедобыча была полностью остановлена.

Министр энергетики России заявил во вторник, 20 октября, что пока слишком рано обсуждать предстоящие сокращения добычи нефти в мире. Об этом целесообразно говорить, по словам чиновника, в начале следующего года. Однако за неделю до этого министр утверждал обратное, отметив, что сокращение нефтедобычи должно продолжаться.

Также рынки ожидают принятия Соединенными Штатами нового пакета стимулов для борьбы с последствиями пандемии. В частности, во вторник, 20 октября, президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять законопроект о выделении финансовых средств для поддержания экономики, несмотря на сопротивление его же собственной Республиканской партии.