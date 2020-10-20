Во вторник, 20 октября 2020 года, цены на нефть эталонных марок снизились. Сырье начало дешеветь после окончания заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), в ходе которого главных нефтедобывающих стран обязали "погасить долг" в плане сокращения объемов добычи.

Однако JMMC не обсуждал вопрос об изменении условий соглашения по нефтедобыче, пишет Интерфакс-Украина.

Интересно: Акции техгигантов не в приоритете: в Goldman Sachs делают ставки на банки и автоиндустрию

Цены на нефть за 20 октября

Цена декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 42,29 доллара за баррель , что на 0,33 доллара, или 0,77%, ниже стоимости, установленной во время сессии торгов 19 октября. Хотя накануне Brent тоже подешевела, опустившись на 0,31 доллара (0,7%) до 42,62 доллара за баррель.

, что на 0,33 доллара, или 0,77%, ниже стоимости, установленной во время сессии торгов 19 октября. Хотя накануне Brent тоже подешевела, опустившись на 0,31 доллара (0,7%) до 42,62 доллара за баррель. Цена фьючерсов американской нефти WTI за ноябрь в ходе электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составляет 40,57 доллара за баррель, что на 0,26 доллара, или на 0,64%, ниже, чем накануне. В понедельник, 19 октября, сырье этой марки упало в цене еще на 0,05 доллара до 40,83 доллара за баррель. Кроме того, во вторник, 20 октября, истекает срок действия фьючерсов на WTI по ​​ноябрь.

Результаты встречи JMMC

Так, комитет ОПЕК+ порекомендовал всем странам, участвующим в сделке по снижению объемов нефтедобычи, наверстать все невыполненные условия договоренности.

Накануне заседания в СМИ начала появляться информация о том, что Саудовская Аравия может выступить за отказ стран ОПЕК от запланированного увеличения объемов нефтедобычи в январе 2021 года. Однако этот вопрос не обсуждался в ходе встречи JMMC. Такая позиция комитета, по мнению трейдеров, означает, что нефтяные страны вполне устраивает нынешний уровень цен на нефть.

Новости бизнеса: Известный разработчик компонентов для iPhone планирует захватить 10% рынка электрокаров: детали

Прогнозы касательно рынка нефти

Эксперты рынка предполагают, что страны ОПЕК+, все-таки, откажутся от запланированного увеличения добычи, учитывая низкий спрос на сырье из-за пандемии коронавируса и высокое предложение нефти со стороны Ливии. Однако об этом станет известно во время очередного заседания ОПЕК+, которое может произойти в конце ноября или в начале декабря.

По словам экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли, страны ОПЕК+ могут отложить повышение нефтедобычи еще на три месяца – до апреля 2021 года. Специалист отметил, что сегодня главным для нефтяного рынка является то, сможет ли власти США договориться о введении нового пакета стимулов для борьбы с последствиями коронавируса.