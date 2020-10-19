Известный разработчик компонентов для iPhone планирует захватить 10% рынка электрокаров: детали
Тайваньский техгигант Hon Hai Precision Industry Co., более известный как Foxconn, объявил о выходе в совершенно новую для себя сферу – производство электромобилей. Разработчик аппаратного обеспечения для iPhone принял стратегический альянс с другим крупным предприятием Тайваня – Yageo Group.
В Foxconn пока не сообщают точную дату анонса своего первого автомобиля, однако четко заявляют о своих намерениях захватить 10% общемирового рынка в течение ближайших 5-7 лет. Инвестиции24 разобрались в планах техгиганта касательно его выхода на рынок электрокаров.
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Что известно о сотрудничестве Foxconn и Yageo
Сами представители компаний утверждают, что новый альянс не является классическим корпоративным партнерством. Предприятия объединяют собственные ресурсы для проведения исследований и дальнейшей разработки новых продуктов.
Предполагается, что сотрудничество между двумя компаниями должно стать частью новой бизнес-стратегии Foxconn "3+3". Идея в том, чтобы развивать три области и три новых технологические направления:
- Первая часть задума Foxconn – инвестиции в электрификацию транспорта, цифровизацию системы здравоохранения и робототехнику.
- Вторая часть полностью посвящена технологиям – разработка новых типов искусственного интеллекта, полупроводников и коммуникационных технологий следующего поколения.
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От деталей для смартфонов к электромобилям
Foxconn не первый раз пытается проникнуть на автомобильный рынок. В январе этого года азиатская компания объединилась с итало-американским концерном Fiat Chrysler для создания отдельного предприятия по производству электромобилей и так называемого "подключенного" транспорта, что будет иметь доступ к сети 5G. Однако такая компания будет работать только на территории Китая.
Через месяц - в феврале 2020 – Foxconn заявила о налаживании партнерства с одним из крупнейших автопроизводителей Тайваня Yulon Motor Co. Из этого можно сделать вывод, что разработчик техники планирует выйти на рынок с широким ассортиментом электрокаров.
Ранее представители Foxconn заявляли о намерениях разрабатывать батареи для электромобилей до 2024 года, которые будут гораздо более качественные и энергоэффективные, чем литий-ионные аккумуляторы. Как видим, планы компании очень амбициозные – она может стать серьезным конкурентом Daimler, Volkswagen, Toyota, BYD и даже Tesla.
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