Тайваньский техгигант Hon Hai Precision Industry Co., более известный как Foxconn, объявил о выходе в совершенно новую для себя сферу – производство электромобилей. Разработчик аппаратного обеспечения для iPhone принял стратегический альянс с другим крупным предприятием Тайваня – Yageo Group.

В Foxconn пока не сообщают точную дату анонса своего первого автомобиля, однако четко заявляют о своих намерениях захватить 10% общемирового рынка в течение ближайших 5-7 лет. Инвестиции24 разобрались в планах техгиганта касательно его выхода на рынок электрокаров.

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Что известно о сотрудничестве Foxconn и Yageo

Сами представители компаний утверждают, что новый альянс не является классическим корпоративным партнерством. Предприятия объединяют собственные ресурсы для проведения исследований и дальнейшей разработки новых продуктов.

В частности, большинством производственных задач будет заниматься Foxconn, а за разработку технологий будут отвечать специалисты Yageo.

Предполагается, что сотрудничество между двумя компаниями должно стать частью новой бизнес-стратегии Foxconn "3+3". Идея в том, чтобы развивать три области и три новых технологические направления:

Первая часть задума Foxconn – инвестиции в электрификацию транспорта, цифровизацию системы здравоохранения и робототехнику.

Вторая часть полностью посвящена технологиям – разработка новых типов искусственного интеллекта, полупроводников и коммуникационных технологий следующего поколения.

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От деталей для смартфонов к электромобилям

Foxconn не первый раз пытается проникнуть на автомобильный рынок. В январе этого года азиатская компания объединилась с итало-американским концерном Fiat Chrysler для создания отдельного предприятия по производству электромобилей и так называемого "подключенного" транспорта, что будет иметь доступ к сети 5G. Однако такая компания будет работать только на территории Китая.

Через месяц - в феврале 2020 – Foxconn заявила о налаживании партнерства с одним из крупнейших автопроизводителей Тайваня Yulon Motor Co. Из этого можно сделать вывод, что разработчик техники планирует выйти на рынок с широким ассортиментом электрокаров.

Ранее представители Foxconn заявляли о намерениях разрабатывать батареи для электромобилей до 2024 года, которые будут гораздо более качественные и энергоэффективные, чем литий-ионные аккумуляторы. Как видим, планы компании очень амбициозные – она ​​может стать серьезным конкурентом Daimler, Volkswagen, Toyota, BYD и даже Tesla.