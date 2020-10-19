Тайванський техногігант Hon Hai Precision Industry Co., більш відомий як Foxconn, оголосив про вихід у зовсім нову для себе сферу – виробництво електромобілів. Розробник апаратного забезпечення для iPhone ухвалив стратегічний альянс з іншим великим підприємством Тайваню – Yageo Group.

У Foxconn поки не повідомляють точну дату анонсу свого першого електроавто, проте чітко заявляють про свої наміри захопити 10% загальносвітового ринку впродовж найближчих 5-7 років. Інвестиції24 розібралися у планах техногіганта щодо виходу на ринок електрокарів.

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Що відомо про співпрацю Foxconn і Yageo

Самі представники компаній стверджують, що новий альянс не є класичним корпоративним партнерством. Підприємства об'єднують власні ресурси для проведення досліджень і подальшої розробки нових продуктів.

Зокрема, більшістю виробничих задач займатиметься Foxconn, а за розробку технологій відповідатимуть спеціалісти Yageo.

Передбачається, що співпраця між двома компаніями має стати частиною нової бізнес-стратегії Foxconn "3+3". Ідея в тому, щоб розвивати три галузі і три нових технологічні напрями:

Перша частиназадуму Foxconn – інвестиції в електрифікацію транспорту, цифровізацію системи охорони здоров'я і робототехніку.

Друга частина повністю присвячена технологіям – розробка нових типів штучного інтелекту, напівпровідників і комунікаційних технологій наступного покоління.

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Від деталей для смартфонів до електромобілів

Foxconn не вперше намагається проникнути на автомобільний ринок. У січні цього року азійська компанія об'єдналася з італійсько-американським концерном Fiat Chrysler для створення окремого підприємства з виробництва електромобілів та так званого "підключеного" транспорту, що матиме доступ до мережі 5G. Однак така компанія працюватиме лише на території Китаю.

Через місяць – у лютому 2020 року – Foxconn заявила про налагодження партнерства з одним із найбільших автовиробників Тайваню Yulon Motor Co. З цього можна зробити висновок, що розробник техніки планує вийти на ринок із широким асортиментом електрокарів.

Раніше представники Foxconn заявляли про наміри розробляти батареї для електромобілів до 2024 року, які будуть набагато якісніші та енергоефективніші, ніж літій-іонні акумулятори. Отож, як бачимо, плани компанії дуже амбіційні – вона може стати серйозним конкурентом Daimler, Volkswagen, Toyota, BYD і навіть Tesla.