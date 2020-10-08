Американський стартап Faraday Future, який займається виробництвом електромобілів, планує стати публічною компанією, оминувши процедуру IPO. Для цього підприємство хоче об'єднатися з компанією SPAC, яка створена спеціально для того, щоб виводити інші приватні фірмі на фондову біржу.

Стартап Faraday Future уже веде перемовини зі SPAC і сподівається найближчим часом закрити угоду з цим підприємством-посередником, про що повідомляє Techcrunch. Однак виконавчий директор виробника електромобілів Карстен Брайтфельд поки не розголошує деталей ймовірної домовленості.

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Що відомо про вихід Faraday Future на біржу

Стартап не хоче користуватися стандартною процедурою IPO. Варіант злиття з іншою компанією для виходу на фондовий ринок став доволі популярним останнім часом. Особливо цю процедуру часто почали використовувати підприємства з автомобільної галузі. Зокрема, таким шляхом пішли компанії Nikola и Fisker.

Faraday Future планує зібрати 800-850 мільйонів доларів для випуску електричного позашляховика класу люкс FF 91.

За словами Брайтфельда, як тільки стартап отримає фінансування вже через дев'ять місяців він буде готовий представити перший електромобіль. Серійне виробництво Faraday запустить через рік з часу отримання капіталу на розвиток бізнесу.

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Виробничі плани та особливості діяльності стартапу

Спочатку Faraday Future планує побудувати електрокар на своєму заводі в Хенфорді, що в штаті Каліфорнія. Однак кінцевий варіант авто буде зібрано в Азії. Як зазначив сам Брайтфельд, контракт з виробником уже підписано. Однак виконавчий директор Faraday не назвав його деталі.

Американський виробник електрокарів уже витратив 2 мільярди доларів, а його засновник Цзя Юетин у червні цього року став банкротом. Брайтфельд заявив, що Юетин більше не володіє акціями Faraday Future. Сьогодні більша частина цінних паперів стартапу належить його працівникам.

Карстен Брайтфельд очолив Faraday Future у 2019 році. До цього він був виконавчим директором автогіганта BMW, а також співзасновником стартапу Byton, що теж займається виробництвом електрокарів. На початку 2019 року Брайтфельд покинув Byton, а у липні компанія зупинила виробництво, заявивши про реорганізацію бізнесу.