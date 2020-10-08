Ще один конкурент Tesla готується до виходу на біржу, але не шляхом IPO: що в планах у компанії
Американський стартап Faraday Future, який займається виробництвом електромобілів, планує стати публічною компанією, оминувши процедуру IPO. Для цього підприємство хоче об'єднатися з компанією SPAC, яка створена спеціально для того, щоб виводити інші приватні фірмі на фондову біржу.
Стартап Faraday Future уже веде перемовини зі SPAC і сподівається найближчим часом закрити угоду з цим підприємством-посередником, про що повідомляє Techcrunch. Однак виконавчий директор виробника електромобілів Карстен Брайтфельд поки не розголошує деталей ймовірної домовленості.
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Що відомо про вихід Faraday Future на біржу
Стартап не хоче користуватися стандартною процедурою IPO. Варіант злиття з іншою компанією для виходу на фондовий ринок став доволі популярним останнім часом. Особливо цю процедуру часто почали використовувати підприємства з автомобільної галузі. Зокрема, таким шляхом пішли компанії Nikola и Fisker.
Faraday Future планує зібрати 800-850 мільйонів доларів для випуску електричного позашляховика класу люкс FF 91.
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Виробничі плани та особливості діяльності стартапу
Спочатку Faraday Future планує побудувати електрокар на своєму заводі в Хенфорді, що в штаті Каліфорнія. Однак кінцевий варіант авто буде зібрано в Азії. Як зазначив сам Брайтфельд, контракт з виробником уже підписано. Однак виконавчий директор Faraday не назвав його деталі.
Американський виробник електрокарів уже витратив 2 мільярди доларів, а його засновник Цзя Юетин у червні цього року став банкротом. Брайтфельд заявив, що Юетин більше не володіє акціями Faraday Future. Сьогодні більша частина цінних паперів стартапу належить його працівникам.