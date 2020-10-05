Акціонери американської нафтогазової компанії Noble Energy Inc. погодили процес злиття з іншим енергетичним підприємством США – Chevron Corp. У результаті така угода стане найбільшою на нафтовому ринку з початку пандемії коронавірусу.

Про операцію сторони повідомили ще в липні 2020 року, пише Мінфін із покликанням на іноземні ЗМІ. Сама угода представлена у вигляді обміну цінними паперами: акціонери Noble Energy отримають за кожен актив, яким вони володіють, по 0,1191 акції Chevron.

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Подробиці угоди

Відштовхуючись від вартості акцій Chevron на момент безпосереднього підписання угоди, її загальна сума становила 5 мільярдів доларів.

Передбачалося, що сторони закриють операцію до кінця 2020 року – десь у четвертому кварталі. Якщо все пройде успішно, акціонери Noble Energy володітимуть 3% об'єднаної компанії.

Що відомо про Noble Energy? Історія підприємства налічує понад 85 років. Воно працює у сфері видобутку нафти й газу. КОмпанія управляє портфелем високоякісних активів у США та на шельфі Східного Середземномор'я та західного узбережжя Африки.

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