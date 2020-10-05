Дві найбільші нафтогазові компанії США заявили про злиття: усі деталі угоди
Акціонери американської нафтогазової компанії Noble Energy Inc. погодили процес злиття з іншим енергетичним підприємством США – Chevron Corp. У результаті така угода стане найбільшою на нафтовому ринку з початку пандемії коронавірусу.
Про операцію сторони повідомили ще в липні 2020 року, пише Мінфін із покликанням на іноземні ЗМІ. Сама угода представлена у вигляді обміну цінними паперами: акціонери Noble Energy отримають за кожен актив, яким вони володіють, по 0,1191 акції Chevron.
Інші новини ринку нафти: Лівія потроїла обсяги нафтовидобутку: чим це загрожує ринку
Подробиці угоди
Відштовхуючись від вартості акцій Chevron на момент безпосереднього підписання угоди, її загальна сума становила 5 мільярдів доларів.
Передбачалося, що сторони закриють операцію до кінця 2020 року – десь у четвертому кварталі. Якщо все пройде успішно, акціонери Noble Energy володітимуть 3% об'єднаної компанії.
Що відомо про Noble Energy?Історія підприємства налічує понад 85 років. Воно працює у сфері видобутку нафти й газу. КОмпанія управляє портфелем високоякісних активів у США та на шельфі Східного Середземномор'я та західного узбережжя Африки.
Актуально: Коли світовий ринок нафти "одужає" від наслідків пандемії: що прогнозують самі трейдери
Як змінилися ціни на нафту
- Нагадаємо, у п'ятницю, 2 жовтня, ціни на нафту, як і низка інших ризикових активів, обвалилися. Причина цього падіння – коронавірус, який виявили у президента США Дональда Трампа.
- У результаті ціни на нафту знизилися майже на 3%. Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent впали в ціні на 3,05%, досягнувши 39,77 долара за барель. Американська нафта WTI подешевшала на 2,84% до 37,62 долара за барель.
-
Як відкрити брокерський рахунок в Україні: що потрібно і хто може допомогти8 вересня , 10:40
-
Інвестори повірили в бізнес Пітера Тіля: акції Palantir злетіли на 50% у перший день торгів1 жовтня , 12:54
-
Скільки грошей надійшло в Україну з-за кордону: НБУ оприлюднив дані за пів року29 вересня , 22:19