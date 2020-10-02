Через два тижні після послаблення блокування нафтового ринку Лівії група ОПЕК відзначила про зростання обсягів видобутку нафти у країні. Зокрема, на цьому тижні цей показник збільшився втричі, досягнувши 270 тисяч барелів на добу.

Після повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році видобуток нафти у країни різко пішов на спад, пише Investing.com. Упродовж багатьох років країна не могла експортувати сиру нафту, яка є основним джерелом доходу держави.

Конфлікт у Лівії – що про це відомо? Лівійська громадянська війна за контроль над прибутками від видобутку нафти триває ще з 2014 року. Більша частина Лівії, окрім південних регіонів, перебуває під контролем Лівійської національної армії під командуванням фельдмаршала Халіфа Хафтара. Він контролює більшість нафтових родовищ, терміналів та газогонів, що зосереджені у східній частині країни.

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Лівія почала експортувати більше нафти

Згідно з даними аналітичної компанії Vortexa, у вересні цього року рівень експорту нафти в Лівії майже подвоївся і становив 200 тисяч барелів на добу. Аналітики очікують, що експорт сировини зростатиме й далі, якщо не буде нових збоїв. Цьому сприятиме відновлення роботи терміналів Марса-ель-Харіга, Брега та Зуейтина.



Видобуток нафти в Лівії / Графік Reuters

Наслідки для ринку

Збільшення нафтовидобутку в Лівії може призвести до нових проблем на світовому ринку, який і так страждає від кризи через пандемію коронавірусу. Зокрема, через жорсткий карантин, введений у низці країн, припинилися пасажирські перевезення, відповідно, попит на нафту рекордно обвалився, а ціни впали. Тому країни ОПЕК ще у квітні домовилися скоротити обсяги нафтовидобутку, щоб пришвидшити відновлення попиту та цін на сировину.

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Оскільки організація країн-експортерів нафти всіляко стримує перенасичення ринку "чорним золотом", додаткове постачання ресурсу з Лівії може призвести до введення нових обмежень з боку ОПЕК. Водночас аналітики переконані, що поки нафтовий регулятор здатний керувати тими обсягами видобутку, які продукує Лівія.

Поки невідомо, чи зможе північноафриканський член ОПЕК зберегти свій новий статус-кво (сумнівно), проте варто зазначити, що нинішнє зростання нафтовидобутку не є проблемою для ОПЕК,

– сказав Тамас Варга, представник брокера PVM.