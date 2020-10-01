У четвер, 1 жовтня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок сильно впали. Побоювання інвесторів щодо уповільнення попиту на сировину зростає, що, своєю чергою, впливає на вартість "чорного золота".

За даними Інтерфакс-Україна, грудневі ф’ючерси на нафту Brent в ході торгів на лондонській біржі ICE Futures подешевшали до 40,61 долара за барель. Така ціна в четвер, 1 жовтня, нижча на 4% (1,69 долара), ніж було напередодні, 30 вересня.

Ф’ючерси на нафту WTI за листопад теж знизилися в ціні в ході торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі, досягнувши 38,36 доларів за барель. У порівнянні з минулою сесією торгів американська нафта подешевшала на 4,62% (1,86 долара).

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Ситуація на ринку нафти: останні новини

Трейдери насторожені впливом нових карантинних заходів на нафтовий ринок, а особливо на попит. Зокрема, уряд Іспанії і влада автономної спільноти Мадрида домовилися про часткову ізоляцію міста і приміських територій. Адже ситуація з поширенням коронавірусу в Іспанію почала погіршуватися.

Французька влада теж сьогодні-завтра може оголосити про введення карантину.

Видобуток нафти в Лівії – ще одна проблема

Обсяги нафтовидобутку в Лівії зростають, що теж негативно впливає на світовий ринок нафти. У вівторок, 29 вересня, відновився видобуток на лівійському родовищі Серір. Зокрема, поки тут обсяги видобутку сировини становлять 30 тисяч барелів на добу, однак цей показник може зрости до 200 тисяч барелів на добу.

Родовища, розміщені в західній частині Лівії, з-поміж яких, одне із найбільших – Аш-Шарара (може давати 300 тисяч барелів на добу) – залишаються закритими.

Загалом обсяги нафтовидобутку в країні досягли 300 тисяч барелів на добу. На початку вересня цей показник становив лише 80 тисяч барелів на добу.

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Що відомо про запаси нафти у США