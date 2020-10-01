В четверг, 1 октября 2020 года, цены на нефть эталонных марок сильно упали. Опасения инвесторов относительно замедления спроса на сырье растет, что, в свою очередь, влияет на стоимость "черного золота".

По данным Интерфакс-Украина, декабрьские фьючерсы на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE Futures подешевели до 40,61 доллара за баррель. Такая цена в четверг, 1 октября, ниже на 4% (1,69 доллара), чем было накануне, 30 сентября.

Фьючерсы на нефть WTI за ноябрь тоже снизились в цене в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже, достигнув 38,36 долларов за баррель. По сравнению с прошлой сессией торгов американская нефть подешевела на 4,62% ​​(1,86 доллара).

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Ситуация на рынке нефти: последние новости

Трейдеры насторожены влиянием новых карантинных мер на нефтяной рынок, особенно на спрос. В частности, правительство Испании и власти автономной сообщества Мадрид договорились о частичной изоляции города и пригородных территорий. Ведь ситуация с распространением коронавируса в Испании начала ухудшаться.

Французские власти тоже сегодня-завтра могут объявить о введении карантина.

Добыча нефти в Ливии – еще одна проблема

Объемы нефтедобычи в Ливии растут, что тоже негативно влияет на мировой рынок нефти. Во вторник, 29 сентября, восстановилась добыча на ливийском месторождении Серир. В частности, пока здесь объемы добычи сырья составляют 30 000 баррелей в сутки, однако этот показатель может вырасти до 200 000 баррелей в сутки.

Месторождения, расположенные в западной части Ливии, среди которых, одно из крупнейших – Аш-Шарара (может давать 300 000 баррелей в сутки), остаются закрытыми.

В целом объемы нефтедобычи в стране достигли 300 000 баррелей в сутки. В начале сентября этот показатель составлял всего 80 000 баррелей в сутки.

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