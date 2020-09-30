Главы крупнейших торговых домов мира прогнозируют умеренное восстановление спроса на нефть. Цены на сырье будут стоять на месте и особо не изменяются. Также они предполагают, что пик спроса на нефть наступит лишь в следующем десятилетии.

Руководители энергетических компаний Vitol, Gunvor и Mercuria заявили в ходе ежегодного саммита FT Commodities Global Summit, что будут инвестировать больше денег в возобновляемые источники энергии, пишет Investing.com.

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Не стоит ждать быстрого восстановления спроса на нефть

Рассел Харди, руководитель торгового дома Vitol, сказал, что имеео довольно "скромные ожидания" по ценам на нефть. Он считает, что объемы потребления сырья останутся на текущем уровне до следующего лета.

Рынок все еще хрупок, и все мы знаем, что спрос не пойдет вверх, вероятно, до следующего лета, потому что жизнь людей существенно не изменится зимой. Люди не начнут снова активно путешествовать, потому что пандемия продолжает распространяться,

– отметил Харди.

Основатель и генеральный директор Mercuria Марко Даненд настроен более пессимистично. Он не видит того, что уровень потребления нефти вернулся к показателям, зафиксированным еще до начала пандемии коронавируса. И вряд ли это реально в течение следующих нескольких лет.

Согласно прогнозу Даненда, в течение следующих шести месяцев цены на нефть будут оставаться на уровне 45 долларов за баррель.

Генеральный директор торгового дома Gunvor Торбьорн Торнквист говорит, что к середине 2021 года цены на сырье будут варьироваться от среднего до высокого уровня в 40 долларов за баррель.

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Какой будет ситуация на рынке нефти

Трейдеры заявили, что пока слишком рано прогнозировать, когда же спрос на нефть будет расти. По их словам, это произойдет не раньше, чем в следующем десятилетии. Зато производство возобновляемой энергетики резко увеличится.

По словам Рассела Харди, ОПЕК будет продолжать управлять рынком, пытаясь сбалансировать спрос и предложение, прежде чем потенциально откажется от своей политики, когда сокращение спроса приведет к "битве" за долю на рынке.

Существует сценарий, при котором на рынке может усилиться конкуренция и здесь каждый будет сам за себя,

– отметил Харди.

Эксперт имел в виду сценарий нефтяной компании BP, при котором спрос на сырье в 2030 году будет значительно ниже, чем сейчас. Это, по словам Харди, станет большой проблемой и для производителей, и для инвесторов, и для самой группы ОПЕК.

Однако прогнозируемое падение спроса – это не тот сценарий, на который мы рассчитываем. Поэтому у производителей есть еще время для управления рынком, по крайней мере в ближайшие 10+ лет,

– добавил Харди.