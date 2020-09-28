Из-за многочисленных нарушений международных норм США наложили санкции на Иран, которые предусматривают ограничения в экспорте. Но, похоже, Иран не волнует мнение международного сообщества до тех пор, пока он находит покупателя.

По оценкам, Иран экспортировал почти 1,5 миллиона баррелей ежесуточно сырой нефти и конденсата в сентябре. Об этом пишет OilPrice.com со ссылкой на TankerTrackers. Это самый высокий уровень иранского экспорта за полтора года и вдвое больше, чем Иран экспортировал в августе.

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Как Иран обходит санкции

С момента введения США санкций против иранской нефтяной промышленности и экспорта в мае 2018 года, Исламская Республика использует различные тактики для перевозки нефти за границу. В арсенал техник входит подделка документов, якобы нефть не из Ирана или замена транспондера (устройство, которое направляет сигнал в ответ на принятый сигнал).

Министр нефти Ирана Биджан Зангане заявил в начале этой недели, что "Америка ведет войну против Ирана без крови", имея в виду санкции против иранской нефти.

Иран продолжает экспортировать нефть, вопреки санкциям США, и, похоже, недавно увеличил экспорт нефти, несмотря на то, что официальные данные свидетельствуют о поставках на низком уровне.

Кто покупает иранскую нефть

Китай, крупнейший в мире импортер нефти, получает гораздо больше нефти из Ирана, чем сообщают официальные данные, согласно различным отчетам, расследованиями СМИ и фирмами, отслеживающих танкеры.

Экспорт нефти в августе: различные оценки

Согласно данным TankerTrackers, Иран экспортировал около 600 тысяч баррелей в сутки в августе, используя перевозки корабль-судно с отключенными транспондерами, чтобы избежать обнаружения, обходя санкции США. Для сравнения, в отчете конгресса США фигурирует объем в 227 тысяч баррелей.

В прошлом году представитель Государственного департамента США заявил СМИ департамент отслеживает перевозки кораблей с корабля и работает с другими правительствами, чтобы гарантировать, что они отслеживают такие шаги, которые стали одним из немногих способов для Ирана все-таки доставить его сырье на внешние рынки.