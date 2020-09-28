Через численні порушення міжнародних норм США наклали санкції на Іран, які передбачають обмеження в експорті. Та, схоже, Іран не хвилює думка міжнародної спільноти до тих пір, поки він знаходить покупця.

За оцінками, Іран експортував майже 1,5 мільйона барелів щодоби сирої нафти та конденсату у вересні. Про це пише OilPrice.com з покликанням на TankerTrackers. Це найвищий рівень іранського експорту за півтора року та вдвічі більше, ніж Іран експортував у серпні.

До теми Попит на нафту відновиться після появи вакцини від COVID-19: що прогнозують аналітики

Як Іран обходить санкції

З моменту введення США санкцій проти іранської нафтової промисловості та експорту в травні 2018 року, Ісламська Республіка використовує різні тактики для перевезення нафти за кордон. До арсеналу технік входить підробка документів, буцімто нафта не з Ірану або заміна транспондера (пристрій, що надсилає сигнал у відповідь на прийнятий сигнал).

Міністр нафти Ірану Біджан Зангане заявив на початку цього тижня, що "Америка веде війну проти Ірану без крові", маючи на увазі санкції проти іранської нафти.

Іран продовжує експортувати нафту, всупереч санкціям США, і, схоже, нещодавно збільшив експорт нафти, попри те, що офіційні дані свідчать про постачання на низькому рівні.

Хто купує іранську нафту

Китай, найбільший у світі імпортер нафти, отримує набагато більше нафти з Ірану, ніж повідомляють офіційні дані, згідно з різними звітами, розслідуваннями ЗМІ та фірмами, що відстежують танкери.

Експорт нафти у серпні: різні оцінки

Згідно з даними TankerTrackers, Іран експортував близько 600 тисяч барелів на добу у серпні, використовуючи перевезення корабель-судно з відключеними транспондерами, щоб уникнути виявлення, обходячи санкції США. Для порівняння, у звіті конгресу США фігурує обсяг у 227 тисяч барелів.

Минулого року представник Державного департаменту США заявив ЗМІ, що департамент відстежує перевезення кораблів із корабля і працює з іншими урядами, щоб гарантувати, що вони теж відстежують такі кроки, які стали одним з небагатьох способів для Ірану все-таки доставити його сировину на зовнішні ринки.