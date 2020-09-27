Аналітики інвестиційного банку Goldman Sachs оптимістично оцінюють перспективи зростання попиту на нафту у 2021 році завдяки відновленню споживання авіакеросину. Тобто це свідчить про збільшення кількості авіаперельотів, тобто люди знову почнуть нормально подорожувати.

За словами експертів фінустанови, якщо у другому кварталі 2021 року з’явиться вакцина від коронавірусу, тоді попит на авіаперельоти зросте, про що пише Markets Insider.

Попри короткострокові проблеми, пов’язані з авіаіндустрією, ми конструктивно оцінюємо ціни на нафту 2021 року. Адже світова економіка і, особливо, попит на авіаперельоти, поліпшиться, тому що вакцина від коронавірусу стане доступною. До того ж, пропозиція сирої нафти країнами ОПЕК не перестає дивувати,

– зазначено у повідомленні банку від 25 вересня.

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Що прогнозують аналітики Goldman Sachs

У Goldman Sachs передбачають, що відновлення попиту на авіакеросин у наступному році трансформує нафтовий ринок так само, як і скорочення обсягів нафтовидобутку поза ОПЕК через низькі ціни на сировину.

Аналітики інвестиційного банку підтвердили свій "конструктивний" прогноз на 2021 рік для ф’ючерсів на нафту Brent на рівні 65 доларів за барель, що вдасться досягти до третього кварталу наступного року. Сьогодні сировина цієї марки торгується в межах 42 доларів за барель.

Окрім того, у Goldman Sachs очікують, що до 2023 року кількість пасажирів авіакомпаній повернеться до рівня, зафіксованого ще до початку пандемії.

Ми не вважаємо, що попит на авіапальне досягне піку, а розглядаємо авіаіндустрію як сферу довгострокового відновлення у цьому десятиріччі,

– йдеться в повідомленні банку.

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Перешкоди для відновлення авіаіндустрії

Найбільш серйозною перешкодою на шляху до відновлення попиту на реактивне пальне є відсутність вакцини від коронавірусу і пов’язані з цим обмеження щодо поїздок.

У банку прогнозують, що вакцина від COVID-19 буде в наявності приблизно до другого кварталу 2021 року.

Саме після появи препарату і зросте світовий попит на авіаперевезення. Відповідно, попит на реактивне пальне збільшиться на 3,9 мільйона барелів на день у порівнянні з поточними рівнями.

Однак той факт, що сьогодні відеоконференції стали нормою, це може призвести до зменшення корпоративних поїздок. У результаті витрати на реактивне пальне теж впадуть.