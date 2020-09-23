У середу, 23 вересня 2020 року, ціни на нафту впали на 1%. Це сталося після оприлюднення галузевого звіту, дані якого свідчать про неочікуване зростання запасів сирої нафти у США.

Настрої учасників світових ринків знову погіршилися – вони бояться, що попит на пальне може впасти, пише Investing.com.

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Скільки коштує нафта сьогодні

Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 33 центи, або на 0,8%, досягнувши 41,39 долара за барель . Напередодні сировина цієї марки подешевшала відразу на 1,2%, ледве перевищивши 40 доларів за барель.

. Напередодні сировина цієї марки подешевшала відразу на 1,2%, ледве перевищивши 40 доларів за барель. Ф'ючерси на нафту WTI знизилися в ціні на 40 центів, або на 1%, до 39,40 долара за барель. Знову ж таки, напередодні вартість американської нафти опустилася на 1,4% до 39,26 долара за барель.

У понеділок, 21 вересня, обидва контракти подешевшали на понад 4%, хоча у вівторок, 22 вересня, сировина, усе-таки, почала зростати в ціні.

Виклики для ринку

Зростання кількості нових випадків коронавірусу в країнах Європи, особливо у Франції та Іспанія, а також ймовірність введення повторного карантину у Великій Британії відновили побоювання щодо падіння попиту на пальне.

Також у Сполучених Штатах збільшується кількість хворих на COVID-19. Зокрема, це число перевищило 200 тисяч осіб і є найбільшим з-поміж інших країн світу. У ING Economics стверджують, що подальші рішення, пов'язані з введенням карантину, ймовірно, будуть більше локальними, а не глобальними.

Окрім того, Лівія відновила нафтовидобуток, тому пропозиція сировини може зрости. Національна нафтова компанія Лівії очікує, що до наступного тижня видобуток нафти у країні зросте до понад 250 тисяч барелів на добу. Регулятор наголосив, що відновить експорт сировини з нафтового терміналу Зуейтина після перевірки питання безпеки в порту та безпосередньо на родовищах, звідки перекачують ресурс.

Однак аналітики не впевнені, що Лівія зможе повернутися до попередніх обсягів видобутку в 1,2 мільйона барелів на добу.

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Запаси нафти у США ростуть: останні дані

Запаси сирої нафти у США зросли на 691 тисячу барелів упродовж минулого тижня. Раніше аналітики прогнозували, що цей показник опуститься на 2,3 мільйона барелів.

Запаси бензину впали майже на 7,7 мільйона барелів, що у вісім разів більше, ніж очікували аналітики. Це свідчить про те, що попит на пальне в США не опускається. Однак стрибок рівня захворюваності на коронавірус може зупинити відновлення попиту.

У 2020 році світовий попит на нафту скоротиться на понад 10% у порівнянні з минулим роком до близько 90 мільйонів барелів на добу, про що говорять експерти Eurasia Group.

Це стане найбільшим потрясінням для попиту за всю історію галузі,

– йдеться в повідомленні Eurasia Group.