Які країни найкраще долають наслідки пандемії COVID-19: опубліковано рейтинг
Україна опинилася на 57-му місці в рейтингу здатності країн до відновлення після карантину. Найкраще справляються з наслідками обмежень внаслідок пандемії коронавірусу скандинавські держави.
Про це повідомляє Мінфін із покликанням на дані женевської консалтингової компанії Horizon Insight and Strategy. Загалом у рейтингу представлено 122 країн світу.
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Хто потрапив до першої десятки
- Фінляндія.
- Норвегія.
- Німеччина.
- Швейцарія.
- Австралія.
- Нідерланди.
- США.
- Данія.
- Ісландія.
- Швеція.
Як щодо інших країн ЄС
Цікаво, що в порівнянні з Німеччиною експерти женевської компанії прогнозують іншим провідним країнам Євросоюзу не такі успішні результати. Ось як розподілено місця з-поміж інших держав Європейського Союзу:
- Австрія – 13-е місце.
- Франція – 18-е місце.
- Італія – 40-е місце.
Пострадянські країни в рейтингу
Зокрема, у цій групі держав найвища позиція у Росії – 36-те місце. Після РФ йдуть:
Казахстан – 39-е місце.
Киргизстан – 52-е місце.
Вірменія – 62-е місце.
Азербайджан – 67-е місце.
Грузія – 75-е місце.
Таджикистан – 88-е місце.
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Аутсайдери рейтингу
Країнами, які найгірше проходять стадію відновлення від наслідків коронавірусу є Замбія, Мозамбік і Чад. Вони займають останні три місця в рейтингу.