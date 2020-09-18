Україна опинилася на 57-му місці в рейтингу здатності країн до відновлення після карантину. Найкраще справляються з наслідками обмежень внаслідок пандемії коронавірусу скандинавські держави.

Про це повідомляє Мінфін із покликанням на дані женевської консалтингової компанії Horizon Insight and Strategy. Загалом у рейтингу представлено 122 країн світу.

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Хто потрапив до першої десятки

Фінляндія. Норвегія. Німеччина. Швейцарія. Австралія. Нідерланди. США. Данія. Ісландія. Швеція.

Як щодо інших країн ЄС

Цікаво, що в порівнянні з Німеччиною експерти женевської компанії прогнозують іншим провідним країнам Євросоюзу не такі успішні результати. Ось як розподілено місця з-поміж інших держав Європейського Союзу:

Австрія – 13-е місце.

– 13-е місце. Франція – 18-е місце.

– 18-е місце. Італія – 40-е місце.

Пострадянські країни в рейтингу

Зокрема, у цій групі держав найвища позиція у Росії – 36-те місце. Після РФ йдуть:

Казахстан – 39-е місце.

Киргизстан – 52-е місце.

Вірменія – 62-е місце.

Азербайджан – 67-е місце.

Грузія – 75-е місце.

Таджикистан – 88-е місце.

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Аутсайдери рейтингу

Країнами, які найгірше проходять стадію відновлення від наслідків коронавірусу є Замбія, Мозамбік і Чад. Вони займають останні три місця в рейтингу.