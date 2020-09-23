В среду, 23 сентября 2020 года, цены на нефть упали на 1%. Это произошло после обнародования отраслевого отчета, данные которого свидетельствуют о неожиданном росте запасов сырой нефти в США.

Настроения участников мировых рынков снова ухудшились – они боятся, что спрос на топливо может упасть, пишет Investing.com.

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Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 33 цента, или на 0,8%, достигнув 41,39 доллара за баррель . Накануне сырье этой марки подешевело сразу на 1,2%, чуть превысив 40 долларов за баррель.

. Накануне сырье этой марки подешевело сразу на 1,2%, чуть превысив 40 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть WTI снизились в цене на 40 центов, или на 1%, до 39,40 доллара за баррель. Опять же, накануне стоимость американской нефти опустилась на 1,4% до 39,26 доллара за баррель.

В понедельник, 21 сентября, оба контракты подешевели более чем на 4%, хотя во вторник, 22 сентября, сырье, все-таки, начало расти в цене.

Вызовы для рынка

Рост количества новых случаев коронавируса в странах Европы, особенно во Франции и Испании, а также вероятность введения повторного карантина в Великобритании возобновили опасения относительно падения спроса на топливо.

Также в Соединенных Штатах увеличивается количество больных на COVID-19. В частности, это число превысило 200 000 человек и является крупнейшим среди других стран мира. В ING Economics утверждают, что дальнейшие решения, связанные с введением карантина, вероятно, будут более локальными, а не глобальными.

Кроме того, Ливия возобновила нефтедобычу, поэтому предложение сырья может возрасти. Национальная нефтяная компания Ливии ожидает, что до следующей недели добыча нефти в стране возрастет до более 250 000 баррелей в сутки. Регулятор отметил, что возобновит экспорт сырья с нефтяного терминала Зуейтина после проверки вопроса безопасности в порту и непосредственно на месторождениях, откуда перекачивают ресурс.

Однако аналитики не уверены, что Ливия сможет вернуться к предыдущим объемам добычи в 1,2 миллиона баррелей в сутки.

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Запасы нефти в США растут: последние данные

Запасы сырой нефти в США выросли на 691 000 баррелей в течение прошлой недели. Ранее аналитики прогнозировали, что этот показатель опустится на 2,3 миллиона баррелей.

Запасы бензина упали почти на 7,7 миллиона баррелей, что в восемь раз больше, чем ожидали аналитики. Это свидетельствует о том, что спрос на топливо в США не опускается. Однако скачок уровня заболеваемости коронавирусом может остановить восстановление спроса.

В 2020 году мировой спрос на нефть сократится более чем на 10% по сравнению с прошлым годом до около 90 млн баррелей в сутки, о чем говорят эксперты Eurasia Group.

Это станет самым большим потрясением для спроса за всю историю отрасли,

– говорится в сообщении Eurasia Group.