В понедельник, 21 сентября 2020 года, цены на нефть эталонных марок несколько снизились из-за возможного восстановление нефтедобычи в Ливии. Рост количества случаев коронавируса тоже повлиял на рынок, так как это может еще больше замедлить восстановление спроса на сырье.

По данным Investing.com, нефть Brent подешевела на 33 цента, или на 0,8%, достигнув 42,82 доллара за баррель. Американская нефть WTI снизилась в цене на 38 центов (0,9%) до 40,73 доллара за баррель.

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Что известно о добыче в Ливии

Работники ливийского месторождения Шарара возобновили работу, о чем сообщили два инженера, которые там работают. Это произошло после того, как Национальная нефтяная корпорация объявила о частичной отмене форс-мажорных обстоятельств. Однако сейчас непонятно, когда нефтедобыча в Ливии полноценно заработает.

Рынок не может позволить себе больше нефти,

– заявили аналитики ANZ в сообщении к клиентам, отметив, что ограничения, введенные во многих странах в связи с коронавирусом, значительно подорвали рост спроса на сырье.

Коронавирус все еще угроза для рынка

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, более 31 миллионов человек в мире заразились коронавирусом, а умерло – 960 736 человек. Пандемия парализовала туристическую и деловую активность.

Сложно представить рост спроса на сырую нефть, поскольку количество больных COVID-19 снова растет во Франции, Испании, Великобритании. Кроме того, США, похоже, готовы, как минимум, к еще одной волне и осенью, и зимой. Даже если энергетические рынки не увидят восстановление нефтедобычи в Ливии или сезон ураганов ослабится, цены на нефть не смогут не подвергаться воздействию прогнозов относительно низкого спроса на сырье,

– утверждает старший аналитик в OANDA Эдвард Мойя.

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Ураганы в США: влияние на нефтяную индустрию

Между тем компания Royal Dutch Shell Plc приостановила добычу нефти и начала эвакуацию работников с платформы, расположенной в Мексиканском заливе. Об этом стало известно в субботу, 19 сентября.

По данным Национального центра ураганов, в понедельник вечером ожидается уже 23-й по количеству шторм под названием "Бета", в результате которого может выпасть 30 сантиметров дождя в прибрежных районах Техаса и Луизианы.

Добыча нефти и газа на некоторых участках в США на этих выходных восстановилась после того, как всю работу остановил ураган "Салли". Около 17% нефтедобычи на шельфе Мексиканского залива в США и почти 13% добычи газа было полностью остановлено из-за волн и ветра, вызванных "Салли".