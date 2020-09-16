Нефть резко подорожает в 2021 году: аналитики Citigroup спрогнозировали, как вырастут цены
Аналитики американского банка Citigroup положительно настроены касательно восстановления рынка нефти в 2021 году. Согласно базовому сценарию экспертов финансового учреждения, цена сырья будет расти благодаря восстановлению баланса спроса и предложения и уменьшению запасов ресурса.
К концу 2021 года цена нефти Brent поднимется до 60 долларов за баррель, а сырье марки WTI подорожает до 58 долларов за баррель, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова Эда Морса, начальника департамента сырьевых рынков Citigroup.
Ситуация сегодня: Ураган "Салли" приостанавливает нефтедобычу : что с ценами и как изменилась ситуация на рынке
Рынок нефти 2020: последние новости
В течение последних нескольких недель темпы падения запасов нефти замедлились, поскольку пандемия коронавируса все еще давит на нефтяную сферу, а страны ОПЕК+ ослабляют условия нефтедобычи. Именно эти факторы привели к падению стоимости Brent в сентябре примерно на 12%.
По мнению Эда Морса, благодаря росту мировой экономики спрос на нефть вернется к уровню 2019 – 101 млн баррелей в сутки. Эксперт отметил, что при таком сценарии восстановления экономики, вышеупомянутого показателя спроса удастся достичь к концу 2021 года.
Цены на нефть будут расти: прогнозы
Сегодня нефть марки Brent стоит чуть больше, чем 40 долларов за баррель. По прогнозам Citigroup, в 2020 году котировки сырья будут расти с этого уровня (40 долларов за баррель).
Морс утверждает, что главными драйверами, которые повлияют на рост потребления нефти в ближайшее время станут такие:
- увеличение спроса на нефть для производства нефтехимических продуктов;
- рост спроса на бензин и его потребление.
Спрос на нефть будет восстанавливаться медленно
В Citigroup настроены довольно оптимистично относительно рынка нефти и перспектив его восстановления. Они считают, что цены на сырье в 2020 году особо не изменятся, а в следующем году уже стоит ожидать их стремительный рост.
В то же время на спрос будет влиять неопределенность относительно развития мировой экономики, так как неизвестно, когда появится вакцина от коронавируса и пандемия прекратит распространяться.
-
Нефть резко подорожает в 2021 году: аналитики Citigroup спрогнозировали, как вырастут цены16 сентября , 20:51
-
Акции Tesla упали в цене, а Илон Маск потерял 16,5 млрд долларов: чего ожидать инвесторам10 сентября , 17:08
-
Почему TikTok не достанется Microsoft и что известно о новых деталях покупки видеосервиса14 сентября , 21:03