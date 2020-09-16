В среду, 16 сентября 2020 года, цены на нефть продолжили расти. Ураган в США привел к временному прекращению нефтедобычи на побережье Мексиканского залива. Также на повышение стоимости сырья повлияло и уменьшение запасов сырой нефти в США.

По данным Investing.com, нефть марки Brent подорожала на 60 центов, или на 1,5%, достигнув 41,13 доллара за баррель. Американская нефть WTI выросла в цене на 68 центов (1,8%) до 38,96 доллара за баррель. Накануне, 15 сентября, фьючерсные контракты обеих марок подорожали более чем на 2%.

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Ураган "Салли" в США и рынок нефти

Из-за урагана "Салли", бушующего у побережья Мексиканского залива, было остановлено более 25% добычи нефти в США. Кроме того, временно прекратили работу и порты, из которых осуществляется экспорт сырья.

По данным Rystad Energy, стихийное бедствие привело к тому, что объем нефтедобычи составил около 3-6 миллиона баррелей примерно за 11 дней.

Так, погодные условия позволяют сократить запасы нефти в США. Однако нефтеперерабатывающие заводы также были закрыты, что снизило спрос на сырье.

Запасы нефти в США падают: о чем свидетельствуют последние данные

Данные Американского института нефти (American Petroleum Institute – API), представленные во вторник, 15 сентября, свидетельствуют, что запасы сырой нефти в США упали на 9,5 миллиона баррелей на прошлой неделе. Однако запасы бензина, наоборот, выросли.

Ранее аналитики ожидали, что запасы нефти вырастут на 1,3 миллиона баррелей. Официальные данные Министерства энергетики США появятся сегодня позже.

Если мы увидим число (от Минэнергетики США – ред.), близкое к сокращению, о чем сообщили API, это, вероятно, станет значительной поддержкой для рынка,

– отметили эксперты ING Research.

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Прогнозы экспертов