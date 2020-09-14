В понедельник, 14 сентября 2020 года, цены на нефть несколько выросли, хотя в целом они остаются на низком уровне. Тропический ураган на побережье Мексиканского залива заставил нефтедобывающие предприятия эвакуировать бурильные установки и временно остановить добычу.

В то же время рынок нефти переживает сложные времена из-за все еще низкого спроса на топливо, сообщает Investing.com.

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Цены на нефть сегодня: как изменились

Фьючерсы на нефть WTI выросли в цене на 14 центов, или 0,4%, до 37,47 доллара за баррель .

выросли в цене на 14 центов, или 0,4%, до . Нефть марки Brent подорожала лишь на 6 центов (0,2%), достигнув 39,89 доллара за баррель.

Оба контракта продолжили падать в цене на прошлой неделе. Таким образом, нефть дешевеет уже вторую неделю подряд.

Ураганы в США и рынок нефти

Тропический шторм "Салли" набрал силу в Мексиканском заливе (на западе Флориды) в воскресенье, 13 сентября, и даже был готов перейти к урагану 2-й категории. Стихийное бедствие уже второй раз ударило по рынку нефти. В августе побережья Мексиканского залива всколыхнул ураган "Лаура".

Обычно, нефть дорожает, когда производство временно останавливается. Однако на фоне обострения ситуации с пандемией коронавируса на первый план выходят опасения относительно восстановления спроса в то время, как объемы мировой поставки сырья продолжают расти. Напомним, США являются крупнейшим в мире потребителем и производителем нефти.

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События в Ливии накануне встречи ОПЕК+

В Ливии командующий национальной армии Халифа Хафтар взял на себя обязательство прекратить многомесячное блокирование объектов нефтедобычи. Этот шаг может привести к увеличению объемов поставок сырья на рынок. Однако сегодня все еще непонятно, начнут ли работать нефтяные месторождения и порты.

Объявление о том, что блокирование ливийских нефтяных терминалов может вскоре закончиться, что ухудшит ситуацию накануне встречи ОПЕК+, который состоится на этой неделе,

– отметил Джеффри Халли, старший аналитик рынка OANDA.

Страны ОПЕК+ встретятся в четверг, 17 сентября, чтобы обсудить вопросы соблюдения более глубоких сокращений производства. Хотя аналитики не ожидают от организации дополнительного снижения объемов нефтедобычи.

Учитывая недавнее падение стоимости сырья на рынке в определенных производителей, вероятно, будет осуществляться большее давление, чтобы они еще лучше соблюдались условия добычи,

– говорится в сообщении ING Economics.

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