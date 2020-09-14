У понеділок, 14 вересня 2020 року, ціни на нафту дещо зросли, хоча загалом вони залишаються на низькому рівні. Тропічний ураган на узбережжі Мексиканської затоки змусив нафтовидобувні підприємства евакуювати бурильні установки і тимчасово зупинити видобуток.

Водночас ринок нафти переживає складні часи через усе ще низький попит на пальне, повідомляє Investing.com.

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Ціни на нафту сьогодні: як змінилися

Ф'ючерси на нафту WTI зросли в ціні на 14 центів, або 0,4%, до 37,47 долара за барель .

зросли в ціні на 14 центів, або 0,4%, до . Нафта марки Brent подорожчала лише на 6 центів (0,2%), досягнувши 39,89 долара за барель.

Обидва контракти продовжили падати в ціні на минулому тижні. Таким чином, нафта дешевшає уже другий тиждень поспіль.

Урагани у США і ринок нафти

Тропічний шторм "Саллі" набрав силу в Мексиканській затоці (на заході від Флориди) у неділю, 13 вересня, і навіть був готовий перейти до урагану 2-ї категорії. Стихійне лихо вже вдруге вдарило по ринку нафти. У серпні узбережжя Мексиканської затоки сколихнув ураган "Лаура".

Зазвичай, нафта дорожчає, коли виробництво тимчасово зупиняється. Однак на тлі загострення ситуації з пандемією коронавірусу на перший план виходять побоювання щодо відновлення попиту у той час, як обсяги світового постачання сировини продовжують зростати. Нагадаємо, США є найбільшим у світі споживачем і виробником нафти.

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Події у Лівії напередодні зустрічі ОПЕК+

У Лівії командувач національної армії Халіфа Хафтар взяв на себе зобов'язання припинити багатомісячне блокування об'єктів нафтовидобутку. Цей крок може призвести до збільшення обсягів постачання сировини на ринок. Однак сьогодні все ще незрозуміло, чи почнуть працювати нафтові родовища і порти.

Оголошення про те, що блокування лівійських нафтових терміналів може незабаром закінчитися, погіршить ситуацію напередодні зустрічі ОПЕК+, що відбудеться на цьому тижні,

– зазначив Джеффрі Халлі, старший аналітик ринку OANDA.

Країни ОПЕК+ зустрінуться у четвер, 17 вересня, щоб обговорити питання дотримання більш глибоких скорочень виробництва. Хоча аналітики не очікують від організації додаткового зниження обсягів нафтовидобутку.

З огляду на нещодавнє падіння вартості сировини на ринку на певних виробників, ймовірно, здійснюватиметься більший тиск, щоб вони ще краще дотримувалися умови видобутку,

– йдеться в повідомленні ING Economics.

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