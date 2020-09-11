Нефть продемонстрировала в течение недели первые большие потери после апрельского обвала цен. Увеличение запасов сырья в США свидетельствует о том, что процесс восстановления глобального спроса на ресурс займет больше времени, чем предполагалось ранее.

Фьючерсы на нефть американской марки WTI на Нью-Йоркской фондовой бирже держались на уровне 37 долларов за баррель, пишет Investing.com. Поэтому сырье этой марки подешевело примерно на 6% в течение этой недели.

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Запасы нефти в США растут: актуальные показатели

Запасы сырой нефти в США выросли впервые за последние семь недель, а запасы сырья в основном терминале, расположенном в Кушинге (штат Оклахома, США) достигли самых высоких показателей с мая. Это подтверждают данные Министерства энергетики США. Запасы бензина и дистиллятов, наоборот, уменьшились, что придало немного оптимизма. Детали:

Запасы сырой нефти в стране выросли на 2 млн баррелей , достигнув 500,4 млн, в течение прошлой недели, закончившейся 4 сентября.

, достигнув 500,4 млн, в течение прошлой недели, закончившейся 4 сентября. Запасы сырья в Кушинге увеличились на 1,8 млн баррелей до 54,4 млн, а запасы бензина упали на 2,9 млн баррелей.

до 54,4 млн, а запасы бензина упали на 2,9 млн баррелей. Объемы добычи нефти в США выросли на 300 000 баррелей.

Ориентировочно, запасы американской нефти опустились примерно на 13% уже в сентябре на фоне завершения автомобильного сезона в США. Кроме того, коронавирус начал набирать обороты в Европе, тоже влияет на нефтяную индустрию. Падение мировых запасов нефти сильно повлияло на энергетические рынки.

Цены на нефть сегодня:

Нефть Brent торгуется по 40 долларов за баррель.

Сырье марки WTI стоит 37,34 доллара за баррель.

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Последние новости на рынке нефти

Кроме того, перспективы быстрого восстановления спроса на сырье ослабевают, поскольку страны ОПЕК+ постепенно вливают на рынок все больше баррелей, то есть увеличивают нефтедобычу.

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco снизила цены на нефть в Азии в начале этой недели. А вот ведущий поставщик информации по ценам на нефть, газ и другие энергоносители S&P Global Platts сообщил, что тот уровень потребления нефти, который был еще до начала пандемии, вряд ли вернется до 2022 года.

На этой неделе началась распродажа сырья, когда Saudi Aramco снизила цены на нефть. Будет интересно узнать, что в ОПЕК+ скажут о падении цен во время следующего заседания, которое должно состояться уже на следующей неделе,

– отметил Уоррен Паттерсон, глава отдела разработки стратегии сырьевых рынков в ING Bank NV.

Шестимесячное временное падение Brent составило 2,94 доллара за баррель в контанго – когда цены в начале торгов ниже, чем те, которые публикуют уже к моменту завершения сессии. К концу августа этот показатель составил 1,97 доллара за баррель. Изменение структуры рынка свидетельствует об усилении опасений относительно перенасыщения его нефтью, на которую не будет спроса.

Ожидается, что в ближайшие месяцы спрос на нефть со стороны Китая будет не таким активным. Несмотря на это план страны по увеличению стратегических запасов нефти в рамках его стратегии работы в этой сфере на следующие пять лет может поддержать рынок. Однако эта стратегия будет реализовываться только с 2021 года.