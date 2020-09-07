В понедельник, 7 сентября 2020 года, цены на нефть эталонных марок упали более чем на 1%. Это произошло после того, как Саудовская Аравия сообщила о снижении цен на поставку продукции в Азию.

Кроме того, оптимизм относительно быстрого восстановления цен на нефть снижается на фоне распространения пандемии коронавируса, пишет Investing.com.

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Как изменились цены на нефть

Сырье Brent стоит 42,08 доллара за баррель по состоянию на 11:25 по киевскому времени. В конце прошлой недели нефть этой марки опустилась вообще к 41,51 доллара за баррель, достигнув самого низкого уровня с 30 июля.

по состоянию на 11:25 по киевскому времени. В конце прошлой недели нефть этой марки опустилась вообще к 41,51 доллара за баррель, достигнув самого низкого уровня с 30 июля. Фьючерсы американской нефти WTI подешевели до 39,12 доллара за баррель. Во время прошлой сессии торгов сырье снизилось в цене до 38,55 доллара – это самый низкий уровень с 10 июля.

Что известно о ситуации на рынке нефти

Сегодня мировые рынки затоплены нефтью и продуктами нефтепереработки, несмотря на снижение объемов поставок странами ОПЕК+ и усилия правительств стран по сдерживанию последствий коронавируса на нефтяную сферу. В результате ведущие нефтеперерабатывающие предприятия вынуждены были сокращать объемы производства топлива, а производители нефти, например, Саудовская Аравия, снизили цены, чтобы сдержать падение спроса на нефть.

Настроения на рынке испортились, и в дальнейшем может появиться давление со стороны продавцов сырья,

– отметил Хоуи Ли, экономист сингапурского банка OCBC.

Китай, один из крупнейших в мире импортеров нефти, в августе снизил объемы потребления ресурса. Перед этим страна наоборот поддерживала цены рекордными закупками.

Избыточное поставки, опасения ослабления требований ОПЕК+, окончание автомобильного сезона в США – все это подорвало доверие к нефтяной индустрии,

– утверждает старший рыночный аналитик OANDA Джеффри Халли.

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Саудовская Аравия снижает цены на нефть

Крупнейший в мире экспортер нефти, кем является Саудовская Аравия, снизит отпускную цену на нефть сорта Arab Light в октябре на 1,4 доллара. Это свидетельствует о том, что спрос на сырье все еще слаб. Азия является крупнейшим рынком Саудовской Аравии среди регионов.

Цены для покупателей нефти в Европе и США также упали, указывает Bloomberg.

Как ОПЕК+ контролирует нефтедобычу

В августе страны ОПЕК+ сократили объемы добычи сырья на 7,7 млн баррелей в сутки. Перед этим, с 1 мая и до конца июля, объемы добычи были сокращены на 9,7 млн баррелей в сутки. Организация приняла такое решение, чтобы поднять стоимость сырья, которое рекордно опустилось на фоне пандемии коронавируса.

Согласно данным Baker Hughes Co, американские энергетические компании на прошлой неделе увеличили количество буровых установок для добычи нефти и природного газа. Это происходит уже второй раз за последние три недели.