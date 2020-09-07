У понеділок, 7 вересня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок впали на понад 1%. Це сталося після того, як Саудівська Аравія повідомила про зниження цін на постачання продукції в Азію.

Окрім того, оптимізм щодо швидкого відновлення цін на нафту знижується на тлі поширення пандемії коронавірусу, пише Investing.com.

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Як змінилися ціни на нафту

Сировина Brent коштує 42,08 долара за барель станом на 11:25 за київським часом. У кінці минулого тижня нафта цієї марки опустилася взагалі до 41,51 долара за барель, досягнувши найнижчого рівня з 30 липня.

станом на 11:25 за київським часом. У кінці минулого тижня нафта цієї марки опустилася взагалі до 41,51 долара за барель, досягнувши найнижчого рівня з 30 липня. Ф'ючерси американської нафти WTI подешевшали до 39,12 долара за барель. Під час минулої сесії торгів сировина знизилася в ціні до 38,55 долара – це найнижчий рівень з 10 липня.

Що відомо про ситуацію на ринку нафти

Сьогодні світові ринки затоплені нафтою й продуктами нафтопереробки, попри зниження обсягів постачання країнами ОПЕК+ і зусиль урядів країн щодо стримування наслідків коронавірусу на нафтову сферу. У результаті провідні нафтопереробні підприємства змушені були скорочувати обсяги виробництва пального, а виробники нафти, наприклад, Саудівська Аравія, знизили ціни, щоб стримати падіння попиту на нафту.

Настрої на ринку зіпсувалися, і в подальшому може з'явитися тиск з боку продавців сировини,

– зазначив Хоуї Чи, економіст сингапурського банку OCBC.

Китай, один із найбільших у світі імпортерів нафти, у серпні знизив обсяги споживання ресурсу. Перед цим країна навпаки підтримувала ціни рекордними закупівлями.

Надлишкове постачання, побоювання послаблення вимог ОПЕК+, закінчення автомобільного сезону в США – усе це підірвало довіру до нафтової індустрії,

– стверджує старший ринковий аналітик OANDA Джеффрі Халлі.

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Саудівська Аравія знижує ціни на нафту

Найбільший у світі експортер нафти, ким є Саудівська Аравія, знизив відпускну ціну на нафту сорту Arab Light у жовтні на 1,4 долара. Це свідчить про те, що попит на сировину все ще слабкий. Азія є найбільшим ринком Саудівської Аравії з-поміж регіонів.

Ціни для покупців нафти в Європі і США також впали, вказує Bloomberg.

Як ОПЕК+ контролює нафтовидобуток

У серпні країни ОПЕК+ скоротили обсяги видобутку сировини на 7,7 мільйона барелів на добу. Перед цим, з 1 травня й до кінця липня, обсяги видобутку були скорочені на 9,7 мільйона барелів на добу. Організація ухвалила таке рішення, щоб підняти вартість сировини, яка рекордно опустилася на тлі пандемії коронавірусу.

Згідно з даними Baker Hughes Co, американські енергетичні компанії минулого тижня збільшили кількість бурових установок для видобутку нафти та природного газу. Це відбувається вже вдруге за останні три тижні.