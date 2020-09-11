Нафта продемонструвала впродовж тижня перші великі втрати після квітневого обвалу цін. Збільшення запасів сировини у США свідчить про те, що процес відновлення глобального попиту на ресурс займе більше часу, ніж передбачалося раніше.

Ф'ючерси на нафту американської марки WTI на Нью-Йоркській фондовій біржі трималися на рівні 37 доларів за барель, пише Investing.com. Отож сировина цієї марки подешевшала приблизно на 6% упродовж цього тижня.

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Запаси нафти у США зростають: актуальні показники

Запаси сирої нафти у США зросли вперше за останні сім тижнів, а запаси сировини в основному терміналі, розташованому в Кушингу (штат Оклахома, США) досягли найвищих показників з травня. Це підтверджують дані Міністерства енергетики Сполучених Штатів. Запаси бензину й дистилятів, навпаки, зменшилися, що додало трохи оптимізму. Деталі:

Запаси сирої нафти у країні зросли на 2 мільйона барелів , досягнувши 500,4 мільйона, упродовж минулого тижня, що закінчився 4 вересня.

, досягнувши 500,4 мільйона, упродовж минулого тижня, що закінчився 4 вересня. Запаси сировини в Кушингу збільшилися на 1,8 мільйона барелів до 54,4 мільйона, а запаси бензину впали на 2,9 мільйона барелів.

до 54,4 мільйона, а запаси бензину впали на 2,9 мільйона барелів. Обсяги видобутку нафти у США зросли на 300 тисяч барелів.

Орієнтовно, запаси американської нафти опустилися приблизно на 13% вже у вересні на тлі завершення автомобільного сезону у США. Окрім того, коронавірус почав набирати обертів у Європі, що теж впливає на нафтову індустрію. Падіння світових запасів нафти сильно вплинуло на енергетичні ринки.

Ціни на нафту сьогодні:

Нафта Brent торгується за 40 доларів за барель.

Сировина марки WTI коштує 37,34 долара за барель.

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Окрім того, перспективи швидкого відновлення попиту на сировину слабшають, оскільки країни ОПЕК+ поступово вливають на ринок більше барелів, тобто збільшують нафтовидобуток.

Національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco знизила ціни на нафту в Азії на початку цього тижня. А ось провідний постачальник інформації щодо цін на нафту, газ та інші енергоносії S&P Global Platts повідомив, що той рівень споживання нафти, який був ще до початку пандемії, навряд чи повернеться до 2022 року.

Цього тижня почався розпродаж сировини, коли Saudi Aramco знизила ціни на нафту. Буде цікаво дізнатися, що в ОПЕК+ скажуть про падіння цін під час наступного засідання, що має відбутися вже на наступному тижні,

– зазначив Воррен Паттерсон, голова відділу розробки стратегії сировинних ринків у ING Bank NV.

Шестимісячне тимчасове падіння Brent становило 2,94 долара за барель у контанго – коли ціни на початку торгів нижчі, ніж ті, які публікують вже до моменту завершення сесісі. На кінець серпня цей показник склав 1,97 долара за барель. Зміна структури ринку свідчить про посилення побоювань щодо перенасичення його нафтою, на яку не буде попиту.

Очікується, що в найближчі місяці попит на нафту з боку Китаю буде не надто активним. Попри це план країни щодо збільшення стратегічних запасів нафти в рамках його стратегії роботи в цій сфері на наступні п'ять років може підтримати ринок. Однак ця стратегія реалізовуватиметься лише з 2021 року.