У вівторок, 8 вересня 2020 року, ціни на нафту впали ще більше на тлі побоювань щодо повільного відновлення попиту на пальне у США. Адже пік автомобільного сезону в США закінчився, а довгі вихідні до Дня праці посили страхи щодо зростання кількості нових випадків коронавірусу.

Зокрема, число хворих на COVID-19 у США зросло в 22 із 50 американських штатів упродовж святкових вихідних, пише Investing.com із покликанням на інші ЗМІ. Водночас, зростання випадків коронавірусу фіксується в Індії та Великій Британії.

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Ціни на нафту сьогодні: останні зміни

Ф‎'ючерси на нафту американської марки WTI подешевшали майже на 3%, досягнувши вартості у 38,70 доларів за барель .

. Ф‎'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 0,4% до 41,86 долара за барель. Напередодні, 7 вересня, вартість сировини цієї марки опустилася на 1,5%.

Останні зміни на ринку нафти: що про них відомо

Brent різко подешевшала після того, як національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco, яка є найбільшим світовим експортером нафти, повідомила про зниження ціни сировини Arab Light з жовтня цього року. Таке рішення світового нафтовиробника свідчить про те, що зростання попиту на ресурс може ще більше сповільнитися.

Поєднання з виходом з річного пікового сезону водіння в США, що є сезонним фактором, перемкнуло увагу ринку на те, чи на достатньому рівні відновлюється попит – і, очевидно, що в цьому є деякі сумніви, як показало рішення Saudi Aramco щодо цін,

– зазначив Лахлан Шоу, керівник відділу досліджень ринку сировинних товарів у Національному банку Австралії (National Australia Bank).

Окрім того, експерт додав, що на ринки також чинить тиск сезон технічного обслуговування американських нафтопереробних заводів (НПЗ), який незабаром розпочнеться у США. У результаті попит на нафту може знизитися на 1,5-2 мільйона барелів на добу.