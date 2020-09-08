Ціни на нафту продовжують падати: чому сировина дешевшає після впевненого росту в серпні
У вівторок, 8 вересня 2020 року, ціни на нафту впали ще більше на тлі побоювань щодо повільного відновлення попиту на пальне у США. Адже пік автомобільного сезону в США закінчився, а довгі вихідні до Дня праці посили страхи щодо зростання кількості нових випадків коронавірусу.
Зокрема, число хворих на COVID-19 у США зросло в 22 із 50 американських штатів упродовж святкових вихідних, пише Investing.com із покликанням на інші ЗМІ. Водночас, зростання випадків коронавірусу фіксується в Індії та Великій Британії.
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Ціни на нафту сьогодні: останні зміни
- Ф'ючерси на нафту американської марки WTI подешевшали майже на 3%, досягнувши вартості у 38,70 доларів за барель.
- Ф'ючерси на нафту Brent впали в ціні на 0,4% до 41,86 долара за барель. Напередодні, 7 вересня, вартість сировини цієї марки опустилася на 1,5%.
Останні зміни на ринку нафти: що про них відомо
Brent різко подешевшала після того, як національна нафтова компанія Саудівської Аравії Saudi Aramco, яка є найбільшим світовим експортером нафти, повідомила про зниження ціни сировини Arab Light з жовтня цього року. Таке рішення світового нафтовиробника свідчить про те, що зростання попиту на ресурс може ще більше сповільнитися.
Поєднання з виходом з річного пікового сезону водіння в США, що є сезонним фактором, перемкнуло увагу ринку на те, чи на достатньому рівні відновлюється попит – і, очевидно, що в цьому є деякі сумніви, як показало рішення Saudi Aramco щодо цін,
– зазначив Лахлан Шоу, керівник відділу досліджень ринку сировинних товарів у Національному банку Австралії (National Australia Bank).
Окрім того, експерт додав, що на ринки також чинить тиск сезон технічного обслуговування американських нафтопереробних заводів (НПЗ), який незабаром розпочнеться у США. У результаті попит на нафту може знизитися на 1,5-2 мільйона барелів на добу.
Наскільки подешевшала нафтаНафта еталонних марок WTI і Brent вийшли з серпневих цінових діапазонів, коли вони торгувалися вище 40 і 45 доларів за барель відповідно. Зокрема, Brent різко подешевшала з 45 доларів до сьогоднішнього показника, який не перевищує навіть 42 доларів.
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