В вторник, 8 сентября 2020 года, цены на нефть упали еще больше на фоне опасений относительно медленного восстановления спроса на топливо в США. Ведь пик автомобильного сезона в США закончился, а длинные выходные ко Дню труда усилили страхи относительно роста количества новых случаев коронавируса.

В частности, число больных COVID-19 в США выросло в 22 из 50 американских штатов в течение праздничных выходных, пишет Investing.com с ссылкой на другие СМИ. В то же время, рост случаев коронавируса фиксируется в Индии и Великобритании.

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Цены на нефть сегодня: последние изменения

Фьючерсы на нефть американской марки WTI подешевели почти на 3%, достигнув стоимости в 38,70 долларов за баррель .

. Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 0,4% до 41,86 доллара за баррель. Накануне, 7 сентября, стоимость сырья этой марки опустилась на 1,5%.

Последние изменения на рынке нефти: что о них известно

Brent резко подешевела после того, как национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая является крупнейшим мировым экспортером нефти, сообщила о снижении цены сырья Arab Light с октября этого года. Такое решение мирового нефтепроизводителя свидетельствует о том, что рост спроса на ресурс может еще больше замедлиться.

Сочетание с выходом из летнего пикового сезона вождения в США, является сезонным фактором, перемкнуло внимание рынка на то, на достаточном уровне восстанавливается спрос – и, очевидно, что в этом есть некоторые сомнения, как показало решение Saudi Aramco по ценам,

– отметил Лахлан Шоу, руководитель отдела исследований рынка сырьевых товаров в Национальном банке Австралии (National Australia Bank).

Кроме того, эксперт добавил, что на рынки также оказывает давление сезон технического обслуживания американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), который вскоре начнется в США. В результате спрос на нефть может снизиться на 1,5-2 миллиона баррелей в сутки.