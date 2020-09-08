Цены на нефть продолжают падать: почему сырье резко подешевело после уверенного роста в августе
В вторник, 8 сентября 2020 года, цены на нефть упали еще больше на фоне опасений относительно медленного восстановления спроса на топливо в США. Ведь пик автомобильного сезона в США закончился, а длинные выходные ко Дню труда усилили страхи относительно роста количества новых случаев коронавируса.
В частности, число больных COVID-19 в США выросло в 22 из 50 американских штатов в течение праздничных выходных, пишет Investing.com с ссылкой на другие СМИ. В то же время, рост случаев коронавируса фиксируется в Индии и Великобритании.
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Цены на нефть сегодня: последние изменения
- Фьючерсы на нефть американской марки WTI подешевели почти на 3%, достигнув стоимости в 38,70 долларов за баррель.
- Фьючерсы на нефть Brent упали в цене на 0,4% до 41,86 доллара за баррель. Накануне, 7 сентября, стоимость сырья этой марки опустилась на 1,5%.
Последние изменения на рынке нефти: что о них известно
Brent резко подешевела после того, как национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая является крупнейшим мировым экспортером нефти, сообщила о снижении цены сырья Arab Light с октября этого года. Такое решение мирового нефтепроизводителя свидетельствует о том, что рост спроса на ресурс может еще больше замедлиться.
Сочетание с выходом из летнего пикового сезона вождения в США, является сезонным фактором, перемкнуло внимание рынка на то, на достаточном уровне восстанавливается спрос – и, очевидно, что в этом есть некоторые сомнения, как показало решение Saudi Aramco по ценам,
– отметил Лахлан Шоу, руководитель отдела исследований рынка сырьевых товаров в Национальном банке Австралии (National Australia Bank).
Кроме того, эксперт добавил, что на рынки также оказывает давление сезон технического обслуживания американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), который вскоре начнется в США. В результате спрос на нефть может снизиться на 1,5-2 миллиона баррелей в сутки.
Насколько подешевела нефтьНефть эталонных марок WTI и Brent вышли из августовских ценовых диапазонов, когда они торговались выше 40 и 45 долларов за баррель соответственно. В частности, Brent резко подешевела с 45 долларов до сегодняшнего показателя, который не превышает даже 42 долларов.
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