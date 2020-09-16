У середу, 16 вересня 2020 року, ціни на нафту продовжили зростати. Ураган у США призвів до тимчасового припинення нафтовидобутку на узбережжі Мексиканської затоки. Також на підвищення вартості сировини вплинуло і зменшення запасів сирої нафти у США.

За даними Investing.com, нафта марки Brent подорожчала на 60 центів, або на 1,5%, досягнувши 41,13 долара за барель. Американська нафта WTI зросла в ціні на 68 центів (1,8%) до 38,96 долара за барель. Напередодні, 15 вересня, ф’ючерсні контракти обох марок подорожчали на понад 2%.

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Ураган "Саллі" у США і ринок нафти

Через ураган "Саллі", що вирує біля узбережжя Мексиканської затоки, було зупинено понад 25% видобутку нафти у США. Окрім того, тимчасово припинили роботу й порти, з яких здійснюється експорт сировини.

За даними Rystad Energy, стихійне лихо призвело до того, що обсяг нафтовидобутку становив близько 3-6 мільйона барелів приблизно за 11 днів.

Отож, погодні умови дають змогу скоротити запаси нафти у США. Однак нафтопереробні заводи також були закриті, що знизило попит на сировину.

Запаси нафти у США падають: про що свідчать останні дані

Дані Американського інституту нафти (American Petroleum Institute – API), представлені у вівторок, 15 вересня, свідчать, що запаси сирої нафти у США впали на 9,5 мільйона барелів на минулому тижні. Однак запаси бензину, навпаки, зросли.

Аналітики очікували, що запаси нафти зростуть на 1,3 мільйона барелів. Офіційні дані від Міністерства енергетики США з’являться сьогодні пізніше.

Якщо ми побачимо число (від Міненергетики США – ред.), близьке до скорочення, про що повідомили API, це, ймовірно, стане значною підтримкою для ринку,

– зазначили експерти ING Research.

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Прогнози експертів