Аналітики американського банку Citigroup позитивно налаштовані щодо відновлення ринку нафти у 2021 році. Згідно з базовим сценарієм експертів фінансової установи, ціна сировини зростатиме завдяки відновленню балансу попиту й пропозиції та зменшенню запасів ресурсу.

До кінця 2021 року ціна нафти Brent підніметься до 60 доларів за барель, а сировина марки WTI подорожчає до 58 доларів за барель, повідомляє Bloomberg із покликанням на слова Еда Морса, начальника департаменту сировинних ринків Citigroup.

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Упродовж останніх кількох тижнів темпи падіння запасів нафти уповільнилися, оскільки пандемія коронавірусу все ще тисне на нафтову сферу, а країни ОПЕК+ послаблює умови нафтовидобутку. Саме ці фактори призвели до падіння вартості Brent у вересні приблизно на 12%.

На думку Еда Морса, завдяки зростанню світової економіки попит на нафту повернеться до рівня 2019 року - 101 мільйон барелів на добу. Експерт зазначив, що за такого сценарію відновлення економіки, вищезазначений показник попиту вдасться досягти до кінця 2021 року.

Ціни на нафту зростатимуть: нові прогнози

Сьогодні нафта марки Brent коштує трохи більше, ніж 40 доларів за барель. За прогнозами Citigroup, 2020 року котирування сировини зростатимуть із цього рівня (40 доларів за барель).

На думку аналітиків банку, середня ціна Brent у четвертому кварталі 2020 року досягне 48 доларів за барель. У 2021 році вартість сировини цієї марки становитиме близько 55 доларів за барель.

Морс стверджує, що головними драйверами, які вплинуть на ріст споживання нафти найближчим часом стануть такі:

збільшення попиту на нафту для виробництва нафтохімічних продуктів;

зростання попиту на бензин і його споживання.

Попит на нафту відновлюватиметься повільно

У Citigroup налаштовані доволі оптимістично щодо ринку нафти і перспектив його відновлення. Вони вважають, що ціни на сировину у 2020 році особливо не зміняться, а в наступному році вже варто очікувати на їхній стрімкий ріст.

Водночас на попит впливатиме невизначеність щодо розвитку світової економіки, тому що невідомо, коли з’явиться вакцина від коронавірусу і пандемія припинить поширюватися.

За прогнозами аналітиків, світовий попит на нафту в 2020 році скоротиться на 8-10 мільйонів барелів на добу в порівнянні з 2019 роком.