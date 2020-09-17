Moderna достигла большого прогресса в создании вакцины против COVID-19: как отреагировали акции
Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила о положительных сдвигах в ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса. Препарат протестировали более 25 000 человек.
Moderna надеется получить финальные результаты по тестированию вакцины уже к ноябрю этого года, сообщает РБК. Касательно окончательных выводов регуляторов США, они могут появиться к концу 2020 года.
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Акции Moderna дорожают
После новости о том, что вакцина Moderna против коронавируса может появиться в этом году, акции компании выросли сразу на 2,6% в ходе торгов на бирже NASDAQ. Однако впоследствии их цена скорректировалась, снизившись на 1,83% – до 67,58 доллара за одну штуку.
Что известно о вакцине против COVID-19
Если вакцина Moderna продемонстрирует эффективность на уровне 70% и больше, тогда компания потребует разрешения на использование препарата группами повышенного риска, учитывая медицинских работников и пожилых людей.
Ранее биотехкомпания договорилась с властями США о поставках 100 млн доз вакцины. Стоимость этой сделки составила более 1,5 млрд долларов.
По словам президента США Дональда Трампа, массовая вакцинация населения страны может начаться в октябре, или, возможно, немного позже. При этом Трамп четко заявил, что в крайнем случае вакцина от коронавируса появится в декабре этого года.
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