Американская биотехнологическая компания Moderna сообщила о положительных сдвигах в ходе клинических испытаний вакцины от коронавируса. Препарат протестировали более 25 000 человек.

Moderna надеется получить финальные результаты по тестированию вакцины уже к ноябрю этого года, сообщает РБК. Касательно окончательных выводов регуляторов США, они могут появиться к концу 2020 года.

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Акции Moderna дорожают

После новости о том, что вакцина Moderna против коронавируса может появиться в этом году, акции компании выросли сразу на 2,6% в ходе торгов на бирже NASDAQ. Однако впоследствии их цена скорректировалась, снизившись на 1,83% – до 67,58 доллара за одну штуку.

Что известно о вакцине против COVID-19

Если вакцина Moderna продемонстрирует эффективность на уровне 70% и больше, тогда компания потребует разрешения на использование препарата группами повышенного риска, учитывая медицинских работников и пожилых людей.

Как только предприятию удастся получить такое разрешение, оно планирует поставлять около 500 млн доз вакцин в год, сообщил генеральный директор Moderna.

Ранее биотехкомпания договорилась с властями США о поставках 100 млн доз вакцины. Стоимость этой сделки составила более 1,5 млрд долларов.

По словам президента США Дональда Трампа, массовая вакцинация населения страны может начаться в октябре, или, возможно, немного позже. При этом Трамп четко заявил, что в крайнем случае вакцина от коронавируса появится в декабре этого года.