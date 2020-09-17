Американська біотехнологічна компанія Moderna повідомила про позитивні зрушення в ході клінічних випробувань вакцини від коронавірусу. Препарат протестували понад 25 тисяч осіб.

Moderna сподівається отримати фінальні результати щодо тестування вакцини вже до листопада цього року, повідомляє РБК. Щодо висновків регуляторів США, то вони можуть з’явитися до кінця 2020 року.

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Акції Moderna дорожчають

Після новини про те, що вакцина Moderna від коронавірусу може з’явитися у цьому році, акції компанії зросли відразу на 2,6% в ході торгів на біржі NASDAQ. Однак згодом їхня ціна скоригувалася, знизившись на 1,83% – до 67,58 долара за одну штуку.

Що відомо про вакцину від COVID-19

Якщо вакцина Moderna продемонструє ефективність на рівні 70% і більше, тоді компанія вимагатиме дозволу на використання препарату групами підвищеного ризику, враховуючи медичних працівників і людей похилого віку.

Як тільки підприємству вдасться отримати такий дозвіл, воно планує постачати близько 500 мільйонів доз вакцин на рік, повідомив генеральний директор Moderna.

Раніше біотехкомпанія домовилася із владою США про постачання 100 мільйонів доз вакцини. Вартість цієї угоди становила понад 1,5 мільярда доларів.

За словами президента США Дональда Трампа, масова вакцинація населення країни може розпочатися в жовтні, або, можливо, і трохи пізніше. При цьому Трамп чітко заявив, що в крайньому разі вакцина від коронавірусу з’явиться у грудні цього року.