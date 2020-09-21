У понеділок, 21 вересня 2020 року, ціни на нафту еталонних марок дещо знизилися через потенційне відновлення нафтовидобутку у Лівії. Зростання кількості випадків коронавірусу теж вплинуло на ринок, тому що це може ще більше уповільнити відновлення попиту на сировину.

За даними Investing.com, нафта Brent подешевшала на 33 центи, або на 0,8%, досягнувши 42,82 долара за барель. Американська нафта WTI знизилася в ціні на 38 центів (0,9%) до 40,73 долара за барель.

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Що відомо про видобуток у Лівії

Працівники лівійського родовища Шарара відновили роботу, про що повідомили два інженери, які там працюють. Це сталося після того, як Національна нафтова корпорація оголосила про часткове скасування форс-мажорних обставин. Однак нині незрозуміло, коли нафтовидобуток у Лівії повноцінно запрацює.

Ринок не може дозволити собі більше нафти,

– заявили аналітики ANZ у повідомленні до клієнтів, зазначивши, що обмеження, введені в багатьох країнах у зв‎'язку з коронавірусом, значно підірвали зростання попиту на сировину.

Коронавірус усе ще загроза для ринку

Згідно з даними Університету Джонса Гопкінса, понад 31 мільйони осіб у світі заразилося коронавірусом, а померло – 960736 осіб. Пандемія паралізувала туристичну й ділову активність.

Складно уявити у зростання попиту на сиру нафту. оскільки кількість хворих на COVID-19 знову зростає у Франції, Іспанії, Великій Британії. Окрім того, США, схоже, готову, як мінімум, до ще однієї хвилі і восени, і взимку. Навіть якщо енергетичні ринки не побачать відновлення нафтовидобутку в Лівії чи сезон ураганів послабиться, ціни на нафту не зможуть не зазнати впливу прогнозів щодо низького попиту на сировину,

– стверджує старший аналітик в OANDA Едвард Моя.

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Урагани в США: вплив на нафтову індустрію

Тим часом компанія Royal Dutch Shell Plc призупинила видобуток нафти і почала евакуацію працівників з платформи, розташованої у Мексиканській затоці. Про це стало відомо в суботу, 19 вересня.

За даними Національного центру ураганів, у понеділок увечері очікується вже 23-й за кількістю шторм під назвою "Бета", у результаті якого може випасти 30 сантиметрів дощу в прибережних районах Техасу й Луїзіани.

Видобуток нафти й газу на деяких родовищах у США на цих вихідних відновився після того, як всю роботу зупинив ураган "Саллі". Близько 17% нафтовидобутку на шельфі Мексиканської затоки в США и майже 13% видобутку газу було повністю зупинено через хвилі та вітер, спричинений "Саллі".