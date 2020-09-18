Украина оказалась на 57-м месте в рейтинге способности стран к восстановлению после карантина. Лучше справляются с последствиями ограничений вследствие пандемии коронавируса скандинавские государства.

Об этом сообщает Минфин с ссылкой на данные женевской консалтинговой компании Horizon Insight and Strategy. Всего в рейтинге представлено 122 стран мира.

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Кто попал в первую десятку

Финляндия. Норвегия. Германия. Швейцария. Австралия. Нидерланды. США. Дания. Исландия. Швеция.

Как насчет других стран ЕС

Интересно, что по сравнению с Германией эксперты женевской компании прогнозируют другим ведущим странам Евросоюза не такие успешные результаты. Вот как распределены места среди других государств Европейского Союза:

Австрия – 13-е место.

– 13-е место. Франция – 18-е место.

– 18-е место. Италия – 40-е место.

Постсоветские страны в рейтинге

В частности, в этой группе государств самая высокая позиция в России – 36-е место.

После РФ идут:

Казахстан – 39-е место.

Кыргызстан – 52-е место.

Армения – 62-е место.

Азербайджан – 67-е место.

Грузия – 75-е место.

Таджикистан – 88-е место.

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Аутсайдеры рейтинга

Странами, которые хуже проходят стадию восстановления от последствий коронавируса является Замбия, Мозамбик и Чад. Они занимают последние три места в рейтинге.