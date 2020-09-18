Какие страны лучше всего преодолевают последствия пандемии COVID-19: рейтинг
Украина оказалась на 57-м месте в рейтинге способности стран к восстановлению после карантина. Лучше справляются с последствиями ограничений вследствие пандемии коронавируса скандинавские государства.
Об этом сообщает Минфин с ссылкой на данные женевской консалтинговой компании Horizon Insight and Strategy. Всего в рейтинге представлено 122 стран мира.
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Кто попал в первую десятку
- Финляндия.
- Норвегия.
- Германия.
- Швейцария.
- Австралия.
- Нидерланды.
- США.
- Дания.
- Исландия.
- Швеция.
Как насчет других стран ЕС
Интересно, что по сравнению с Германией эксперты женевской компании прогнозируют другим ведущим странам Евросоюза не такие успешные результаты. Вот как распределены места среди других государств Европейского Союза:
- Австрия – 13-е место.
- Франция – 18-е место.
- Италия – 40-е место.
Постсоветские страны в рейтинге
В частности, в этой группе государств самая высокая позиция в России – 36-е место.
После РФ идут:
Казахстан – 39-е место.
Кыргызстан – 52-е место.
Армения – 62-е место.
Азербайджан – 67-е место.
Грузия – 75-е место.
Таджикистан – 88-е место.
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Аутсайдеры рейтинга
Странами, которые хуже проходят стадию восстановления от последствий коронавируса является Замбия, Мозамбик и Чад. Они занимают последние три места в рейтинге.
Как происходили расчеты?За основу своего исследования эксперты Horizon Insight and Strategy взяли три сферы – экономику, социальный сектор и здравоохранение. По словам специалистов, лидеров рейтинга отличает от других стран устойчивая финансовая система и высокий уровень социального капитала.
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